Великобритания приветствует усилия президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта в Украине, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Он при этом выразил готовность усилить санкции против России, если она не предпримет шагов для деэскалации.

Стармер считает, что следующим этапом должны стать переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он поприветствовал готовность США и Европы «предоставить Украине надежные гарантии безопасности в рамках любой сделки». О каких гарантиях идет речь, премьер не уточнил.

«Мы продолжим закручивать гайки на военной машине (России.— ред.), вводя еще больше санкций, которые уже оказали пагубное воздействие на российскую экономику и ее народ»,— сказано в заявлении Кира Стармера.