ООН готова поддержать все значимые усилия для достижения устойчивого мира в Украине. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] вновь призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине, который в полной мере уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН. Организация Объединенных Наций готова поддержать все значимые усилия в этом направлении», — отмечается в его комментарии.

Кроме того, по словам Дюжаррика, ООН приняла к сведению итоги саммита на Аляске и приветствует продолжение конструктивного диалога.