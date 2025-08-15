Республика Корея в качестве организатора саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в этом году направила приглашение на имя президента РФ Владимира Путина, Москва примет решение об уровне делегации позднее. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

«Да, могу подтвердить, что приглашение на имя главы государства нами получено», — рассказал дипломат. Он напомнил, что это стандартная практика протокола и обязанность принимающей стороны. Посол по особым поручениям МИД РФ подчеркнул, что Россия будет представлена на саммите в Кёнджу этой осенью, но решение об уровне делегации будет принято позднее.

«Безусловно, мы будем присутствовать на саммите. Решение по уровню нашей представленности, исходя из лидерского статуса форума АТЭС, будет приниматься Администрацией президента на основе анализа широкого спектра обстоятельств, в частности ожидаемой продуктивности встречи и условий для выхода на значимые для России договоренности», — отметил Бердыев. «Обычно члены АТЭС, мы в том числе, окончательно определяются по этому вопросу накануне мероприятия, что является устоявшейся практикой», — указал дипломат.

Он пояснил, что приглашение в первую очередь раскрывает даты проведения форума и его содержание. По словам посла по особым поручениям, в этом году особое внимание будет уделено темам, связанным с искусственным интеллектом, демографией и развитием креативного сектора. Бердыев добавил, что в сентябре начнется проработка итоговой декларации по линии старших должностных лиц АТЭС.