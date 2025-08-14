Мещанский суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима блогера Илью Варламова по делу «о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ», сообщает «Интерфакс».

Как проинформировали в московской прокуратуре, суд также назначил блогеру штраф в размере 99,5 млн рублей. Суд запретил Варламову администрировать сайты и каналы в сети на четыре года.

Срок наказания блогеру будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.