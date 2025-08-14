Программа предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.

Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Встреча, как вам хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон», — отметил он.

По словам Ушакова, сначала главы государств проведут беседу с глазу на глаз. Далее состоятся переговоры в формате рабочего завтрака, на котором также будут присутствовать члены делегаций двух стран.

Центральной темой переговоров станет урегулирование конфликта в Украине. Кроме того, Путин и Трамп обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Ожидается, что российский и американский лидеры затронут вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством. В частности, с взаимодействием в сферах торговли и экономики.

Встреча президентов РФ и США на Аляске состоится 15 августа примерно в 11:30 часов по местному времени (около 23:30 часов по бакинскому времени).

Переговоры Путина и Трампа пройдут по формуле «5 на 5». В состав российской переговорной группы на Аляске войдет Ушаков, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

После завершения переговоров российская делегация планирует вернуться в Россию.