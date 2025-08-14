Мессенджер WhatsApp, комментируя частичное ограничение звонков в сервисе в России, заявил, что сделает «все возможное» для обеспечения доступа к общению, защищенному сквозным шифрованием, пользователям по всему миру.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая Россию», — говорится в заявлении мессенджера, опубликованном на его странице в X.

По данным сервиса, в России им пользуются около 100 миллионов человек.