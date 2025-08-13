В ночь с 12 на 13 августа дроны атаковали российские регионы, в частности Брянскую и Волгоградскую области. В обоих регионах под ударом, предварительно, оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности России.

В Брянской области удары беспилотников были направлены по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» нефтепровода «Дружба», что в селе Высокое.

«Жители Брянской области сообщают, что в ночь на 13 августа дроны снова атакуют город Унеча и район. Утверждается, что целью атаки снова стала линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча» в селе Высокое в Унецком районе», — говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области сообщил, что над регионом ночью было уничтожено 12 ударных беспилотников.