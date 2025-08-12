Я не собираюсь строить предположения о том, что мы можем или не можем сделать в связи с определенными действиями. Весь мир знает, что президента Дональда Трампа нужно воспринимать всерьез. Это соглашение важно для него.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о том, какие шаги предпримут США, если Иран или РФ попытаются заблокировать «Маршрут Трампа».

Она отметила, что ранее ЕС, Франция, РФ и экс-президент США Джо Байден прилагали безуспешные посреднические усилия в мирном процессе между Баку и Ереваном, но добиться реального результата удалось лишь Трампу.