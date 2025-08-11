Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику, комментируя вашингтонские договоренности Азербайджана и Армении, заявив, что Россия может начать новую «СВО».

«Надо понимать, что то, что происходит у нас на Южном Кавказе, это очень большая проблема, и Каспий скоро может оказаться в положении, когда там и базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать позиции геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Поэтому здесь надо включать все возможные методы дипломатии, для того, чтобы довести до всех участников, что интересы России надо уважать», — заявил Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».