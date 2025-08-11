Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом достигнутые в Вашингтоне договоренности с Азербайджаном.

Премьер-министр представил президенту ИРИ результаты переговоров, состоявшихся 8 августа сего года в столице США Вашингтоне, подчеркнув возможности, которые открывает для региона установившийся мир между Арменией и Азербайджаном.

Премьер Армении заверил иранского президента, что региональные коммуникации будут действовать по принципу территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, а также на условиях взаимности.

Пашинян поблагодарил Пезешкиана за объективные оценки по поводу вашингтонских договоренностей. Он отметил важность предстоящего визита президента Ирана в Ереван.