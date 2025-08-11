Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран проведет консультации с Арменией по поводу подписанного ею в Вашингтоне соглашения с Азербайджаном.

«Мы высоко ценим дружественные отношения, основанные на добрососедстве и взаимных интересах, и естественно, что в вопросах развития региона, особенно в тех случаях, которые прямо или косвенно влияют на Иран, мы поддерживаем связь с этими странами.

Наши обсуждения на тему заключения мирного соглашения с Арменией начались давно и не являются чем-то новым. В предыдущих обсуждениях мы призывали стороны ускорить подписание мирного соглашения, поскольку считаем, что это соглашение может стать поворотным моментом для укрепления мира и стабильности на Кавказе.

Сегодня и завтра также состоятся консультации на высоком уровне между официальными лицами Ирана и Армении, чтобы не только получить более точную информацию о событиях, но и передать наши наблюдения и опасения армянской стороне», — сказал Багаи.