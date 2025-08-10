Италия призвала Израиль не начинать широкомасштабную военную операцию с целью полного захвата Газы. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Италии и заместителя премьер-министра Антонио Таяни.

«Военное вмешательство в Газу может превратиться для израильских солдат в опыт Вьетнама», — предупредил министр, слова которого приводит Il Messaggero.

Он повторил призывы миссии ООН под руководством арабских стран признать Палестинское государство, добавив, что Италия готова участвовать в этом процессе.