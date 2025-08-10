В китайской провинции Гуандун за неделю с 3 по 9 августа выявлено 1387 новых случаев лихорадки чикунгунья.

Такие данные приводит региональный центр по контролю и профилактике заболеваний. Это примерно в два раза меньше, чем за предыдущую неделю (2892 случая).

Большая часть новых заражений — 1212 случаев — зафиксирована в городе Фошань, который стал очагом вспышки болезни в начале июля. В административном центре провинции, городе Гуанчжоу, зарегистрировано 103 случая, говорится в отчет центра. Всего с начала эпидемии в Гуандуне выявлено более 8 тыс. заболевших. Кроме того, местные медики зафиксировали свыше 100 случаев лихорадки денге.

Следует отметить, что лихорадка Чикунгунья протекает крайне болезненно, она вызывает высокую температуру, сильные суставные боли и сыпь. Специфического лечения или вакцины против этого вируса нет. Основными переносчиками являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.