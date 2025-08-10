В Париже стражи порядка задержали троих мужчин, которые поднялись на Эйфелеву башню, при этом один из них спрыгнул с парашютом. Об этом информирует Journal du Dimanche.

Служба безопасности Эйфелевой башни сообщила о трёх присутствующих на сооружении. Через час один из них спрыгнул с парашютом и вскоре был задержан полицией в районе Марсового поля.

«Двое его спутников спустились в сопровождении сотрудников Группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарных, а затем их передали полиции», — говорится в сообщении.