Россия значительно увеличила государственные расходы после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, что привело к экономическому буму. Тем не менее в 2025 году рост российской экономики ожидается на уровне 1-2%, по сравнению с 4,7 % в 2024 году, пишет The New York Times.

Отмечается, что доходы РФ от экспорта нефти падают. Также перестало расти большинство гражданских отраслей, а высокие процентные ставки сдерживают частные инвестиции и привели к тому, что крупные компании начинают увольнять работников.

«Крупнейшие российские компании не могут тратить деньги на свое развитие, на строительство новых электростанций, заводов, трубопроводов, железных дорог. Инвестиционные программы сокращаются», — заявил на пресс-конференции 5 августа российский депутат Дмитрий Гусев.

В издании подчеркнули, что экономисты из окружения российского диктатора Владимира Путина пока не дают замедлению экономического роста перерасти в кризис. Российские потребители и предприятия более осторожно относятся к расходам, что привело к снижению инфляции, замедлению спекулятивного кредитования и смягчению нехватки рабочей силы.

«Экономика возвращается к более сбалансированному росту», — сказала в июле глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Журналисты отметили, что инфляция в России составляет около 9% в год, а процентные ставки — 18%. Пока это не сильно сказывается на жизни многих россиян, поскольку в многих секторах заработная плата росла быстрее, чем цены.

В издании прдчеркнули, что война против Украины подняла уровень жизни среднего россиянина до самого высокого уровня за последнее десятилетие, несмотря на огромные человеческие потери. Тем не менее замедление роста экономики подрывает эти достижения, а также политическую стабильность.

Журналисты выяснили, что наибольший риск для российской экономики представляет снижение доходов от нефти, которые в 2025 году упали на 18%, в основном из-за снижения мировых цен на нефть. Это вынудило российское правительство повысить свои оценки дефицита бюджета на этот год с 0,5% до 1,7% ВВП.

Аналитики считают, что правительство РФ восполнит дефицит бюджета за счет использования остатков суверенного фонда страны, продажи долга местным банкам и сокращения социальных расходов и инвестиций в инфраструктуру.