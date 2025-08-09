Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с «Шахедами» в Татарстане (Россия), находящегося на расстоянии более 1 тыс. км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

«Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан. На складе хранились готовые к использованию ударные дроны «Шахед» и иностранные комплектующие для их производства», — подчеркнул источник.