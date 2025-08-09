Существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, сообщил СBS News высокопоставленный источник в Белом доме. Чиновник не уточнил, при каких условиях и в каком формате Зеленский сможет поучаствовать в переговорах.

Встреча пройдет 15 августа. Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг конфликта на Украине и ожидает «некоторого обмена территориями» между Россией и Украиной. Также он заявил, что «есть шанс» на проведение трехсторонней встречи с главами Украины и России. Трамп сообщил, что планирует обсудить урегулирование конфликта с двумя сторонами, но собирается «начать с России».

Это станет первой личной встречей лидеров США и России со времен саммита Джо Байдена и Путина в Женеве в 2021 году. Американский президент подчеркнул, что будет добиваться прекращения огня и пригрозил новыми санкциями в случае, если договоренность не будет достигнута.