Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в январе-июле этого года вырос на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,1 млрд.

Об этом сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, за отчетный период продуктов питания страны вырос на 23,9% — до $689 млн.

Кроме того, экспорт продукции химической промышленности увеличился на $45,2 млн или на 30,4%, сахара — на $10,9 млн или на 55,1%, черных металлов и изделий из них — на $8,6 млн или на 19,1%, фруктов и овощей — на $122,6 млн или на 31,9%, хлопчатобумажной пряжи — на $2,6 млн или на 18,2%, чая — на $317 тыс. или на 8,8%.

За отчетный период экспорт аграрной продукции вырос на 27,9% — до $551,4 млн, экспорт агропромышленной продукции — на 7,3%, — до $178,8 млн. Таким образом, общий экспорт продукции АПК увеличился на 22,1% и составил $730,2 млн.