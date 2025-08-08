Президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа якобы сфабрикованы ХАМАС. Об этом пишет NBC News со ссылкой на неназванных бывших американских чиновников.

Данный инцидент произошёл во время телефонного разговора 28 июля.

По словам источников телеканала, во время разговора Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать о том, что голод — это фальсификация, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети в секторе Газа голодают.

В статье отмечается, что именно этот разговор побудил спецпосланника президента США отправиться в регион на прошлой неделе.