По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне ожидается подписание Совместной декларации. Документ будет подписан в присутствии президента США Дональда Трампа.

В тексте закрепляется согласие сторон направить совместное обращение генеральному секретарю ОБСЕ о прекращении деятельности Минской группы. Также подтверждается необходимость внесения изменений в Конституцию Армении для устранения территориальных претензий к Азербайджану.

Кроме того, в декларации будет зафиксировано право на беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, что означает реализацию Зангезурского коридора.