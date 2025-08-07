Европейский союз приветствует любое давление, которое направлено на возвращение России за стол переговоров по решению конфликта в Украине.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам Аниты Хиппер.

По ее словам, никто не хочет мира больше, чем Украина и ЕС.

“Очевидно, что Россия не заинтересована в достижении мира — это подтверждают ее действия, а не слова. Тем не менее, мы приветствуем любое давление, направленное на то, чтобы Россия оказалась за столом переговоров. Мы приветствуем любую работу, направленную на достижение устойчивого прекращения огня», — отметила Хиппер.