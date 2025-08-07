Когда президент США Дональд Трамп в пятницу примет лидеров Азербайджана и Армении в Белом доме, встреча завершится подписанием мирной рамочной договоренности, которая предусматривает эксклюзивные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

Об этом сообщили Reuters официальные лица.

По их словам, будет подписан документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давней проблемы транзита.

Как сообщает издание, в соответствии с тщательно согласованным разделом документов, которые лидеры подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие этого транзитного коридора на длительный срок. Коридор будет называться «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», сокращённо TRIPP, сообщили официальные лица.

Маршрут будет функционировать в соответствии с армянским законодательством, а США сдадут землю в субаренду консорциуму для инфраструктурного развития и управления, добавили они.

«Этот шаг посредством коммерческих механизмов откроет регион и предотвратит дальнейшие военные действия», — отметил один из официальных лиц.

Лидеры Азербайджана и Армении также подпишут документы о роспуске Минской группы.

«Прогресс по армяно-азербайджанскому вопросу начался в марте, когда специальный посланник США Стив Уиткофф посетил регион. Его команда совершила несколько последующих поездок для содействия заключению соглашения.

Американские чиновники считают, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может привести к переговорам о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама» — серию договоров, которые Трамп заключил между Израилем и четырьмя мусульманскими странами в свой первый срок», — отмечает издание.

Как сообщают источники в правительстве США, TRIPP – это масштабное соглашение о развитии и совместном предприятии между США и Арменией по строительству маршрута через южную часть Армении. Этот маршрут обеспечит беспрепятственный коммерческий доступ Азербайджана с основной территории до Нахчывана.

Ключевая особенность: проект является коммерческим, а не военным или связанным с безопасностью. США не будут размещать войска, но возьмут на себя ответственность за безопасную эксплуатацию маршрута через соглашения с «первоклассными операторами».

Название TRIPP выбрано намеренно, чтобы дистанцироваться от политически заряженного термина «коридор», который часто ассоциируется с российским влиянием. Проект позиционируется как возможность трансформации всего «Среднего коридора», улучшающего торговлю и транспортные потоки (электроэнергия, нефть, газ, оптоволокно) в регионе и далее – в Европу.