Посольство Грузии в Азербайджане поздравило Азербайджан с победой Сборной по мини-футболу. Напомним, Сборная Азербайджана победила сборную Венгрии со счетом 4:2 в финале и стала чемпионом мира.

«Поздравляем нашего замечательного соседа и друга, Азербайджан, с вашей потрясающей победой в мини-чемпионате мира по футболу! Мы желаем вам еще больше успехов и еще много побед впереди!» — говорится в поздравлении в соцсети X.

Congratulations to our wonderful neighbor and friend, Azerbaijan 🇦🇿 on your amazing victory in the Mini Football World Championship! 🏆 We wish you even more success and many more

