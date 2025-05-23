23 мая в городе Агдам под председательством руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

В ходе выступления Самир Нуриев сказал, что под руководством президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего в соответствии с требованиями современной эпохи стратегию национального развития, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, на освобожденных территориях продолжаются широкомасштабные восстановительные работы и реконструкция.

Заявив, что благодаря особому вниманию и заботе главы государства все освобожденные от оккупации территории, в том числе и Агдамский район, стремительно возрождаются и развиваются, руководитель штаба подчеркнул, что здесь восстанавливается разрушенная инфраструктура, заново отстраиваются села и города, постепенно активизируется жизнь. За пять лет глава государства принял участие более чем в 500 мероприятиях на освобожденных от оккупации территориях, заложил фундаменты 159 проектов различного назначения, открыл 133 инфраструктурных объекта.

Было сказано, что ведется весомая работа по успешной реализации Программы «Великого возвращения» и обеспечению устойчивого расселения, уже обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в 14 населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях. Всего на освобожденных от оккупации территориях в настоящее время живут и трудятся более 43 тысяч человек, включая работающих в государственном и частном секторах, а также учащихся и студентов.

Было отмечено, что решение вопросов трудоустройства возвращающихся бывших вынужденных переселенцев является одной из основных целей в достижении устойчивого расселения. С этой целью принимаются необходимые меры по расширению деятельности в сельскохозяйственном секторе, стимулированию бизнес-среды и поощрению экономической активности. С жителями села Агалы Зангиланского района уже заключаются договоры аренды на использование сельскохозяйственных земель под посевы, расширяется предпринимательская деятельность и привлекаются инвестиции в созданные на освобожденных от оккупации территориях промышленные кварталы.

Руководитель штаба заявил, что в целях усиления интеграции городов и сел на освобожденных от оккупации территориях принимаются последовательные меры по созданию транспортной инфраструктуры, обеспечению устойчивых связей регионов с другими территориями. В настоящее время продолжается строительство 40 автомобильных дорог общей протяженностью 2644 километра, а на 7 дорогах протяженностью 224,1 километра работы уже завершены.

Отметив, что развитие освобожденных от оккупации территорий и создание новых населенных пунктов являются одними из приоритетных направлений государственной политики, Самир Нуриев подчеркнул, что этот процесс не ограничивается созданием физических пространств, он также требует многогранного и комплексного подхода, включающего социальные, экономические, экологические и правовые аспекты.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были заслушаны доклады о деятельности Межведомственного центра Координационного штаба, ходе реализации работ по «I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», а также о проводимых в рамках Программы работах в области обеспечения устойчивого расселения населения, создания на территориях транспортной инфраструктуры, организации пассажироперевозок и услуг связи, реконструкции и восстановления городов и других населенных пунктов. Кроме того, была предоставлена информация о деятельности специальных представительств президента Азербайджана по территориям, и предстоящих задачах.

В заключение заседания руководитель штаба Самир Нуриев сказал, что президент страны придает большое значение строительно-восстановительным работам на освобожденных от оккупации территориях, довел до внимания участников соответствующие поручения по выполнению задач, поставленных главой государства.

В рамках поездки был проведен осмотр ряда объектов в городе Агдам, в том числе Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, Агдамского центра мугама и комплекса «Имарет».

В ходе ознакомления со вторым жилым кварталом, строительство которого стартовало в прошлом году, спецпредставитель президента отметил, что в настоящее время продолжается строительство 66 зданий в 11 кварталах. Всего в квартале планируется построить 60 жилых домов на 1268 квартир и 6 нежилых зданий, а также котельную, детский развлекательный центр и спортивные площадки.

Затем состоялось посещение Агдамской Джума мечети. Мечеть, обломок камня от которой был передан общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в период оккупации — 9 мая 2000 года, капитально отреставрирована Фондом Гейдара Алиева. Восстановлены разрушенный минарет мечети, внутренняя каменная кладка, входная дверь, фасад отреставрирован в соответствии с историческим обликом.

В заключение члены Координационного штаба побывали в Агдамском промышленном парке, созданном Указом главы государства от 28 мая 2021 года, ознакомились с условиями, созданными там для субъектов предпринимательства. Министр экономики подчеркнул, что Агдамский промышленный парк, площадь которого составляет 190 гектаров, является вторым по величине промышленным парком в стране по числе резидентов. Здесь 27 из 31 предприятия зарегистрированы как резиденты, 4 как — нерезиденты. Была предоставлена информация о деятельности на территории промышленного парка обществ с ограниченной ответственностью Mister Decor, являющегося производителем обоев; Rail Trans Service — производителя оборудования связи и сигнализации, систем микропроцессорной централизации; Eel Electric — производителя оборудования среднего и низкого напряжения, моноблочных бетонных подстанций и зарядного оборудования для электромобилей и BAFCO Invest — производителя защитной обуви и полиуретановых сапог.