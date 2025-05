Армения приветствует проведение cаммита Европейского политического сообщества в Азербайджане в 2028 году.

Данную информацию глава армянского правительства Никол Пашинян привел в соцсети Х.

«Я приветствую решение о проведении саммита ЕПС в Азербайджане в 2028 году. Важно подчеркнуть, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение ЕПС», — написал Пашинян.

I also welcome the decision to hold the EPC Summit in Azerbaijan in 2028. It’s important to emphasize that Armenia and Azerbaijan reciprocally supported each others candidacies to host EPC.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) May 23, 2025