Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил руководителей Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

«Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за их непоколебимую приверженность миру. Ваше сотрудничество имеет важное значение для помощи нам в преодолении энергетического кризиса, вызванного войной. Объединяясь в мире, мы вместе справимся с этими трудностями», — написал он в соцсети Х.

🇭🇺 Thank you President @RTErdogan, President @sadyrzhaparovkg, President @presidentaz, President @president_uz, and President @TokayevKZ for your unwavering commitment to peace. Your cooperation has been essential in helping us endure the energy crisis caused by war. United in… pic.twitter.com/gutnRY27xD

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 21, 2025