В Баку готовится исчезнуть ещё одно место, куда можно было сбежать от городской суеты, толпы и бетонных ограждений. Речь о «диком пляже» в Бильгя — когда-то чистом, просторном и по-настоящему народном месте у моря. Сегодня он рискует быть либо закрытым, либо превращённым в платный. Причина — стихийный кемпинг, кальяны, мусор, костры и безразличие властей.

Бильгя — один из немногих поселков столицы, где у горожан и дачников долго сохранялся выход к морю без заборов, платных шлагбаумов и навязанных услуг. Люди приходили сюда с полотенцами и чаем в термосе. Но всё изменилось — и довольно быстро.

Сейчас на территории «дикого пляжа» работает целая серая инфраструктура. В Instagram десятки страниц предлагают в аренду палатки по 15 манатов — в комплекте часто идут столик, мангал и вид на море. Всё это рекламируется как «идеальный выходной на природе». Но реальность оказывается менее живописной: выброшенные бутылки, пластиковые пакеты, пережжённый песок и обломки досок. Именно этими досками, как утверждают очевидцы, отдыхающие разводят костры — зачастую прямо на пляже. А на них — ржавые гвозди.

Дачники уже не раз били тревогу. По их словам, в последние месяцы на пляже фиксировались случаи травм: дети и взрослые наступали на гвозди, зарытые в песок. Несколько человек, как утверждают местные, обратились в больницу. Но официальная статистика — нулевая. Потому что официально — ничего не происходит.

«Сначала пришли с кальянами, потом — с палатками, теперь — с переносными колонками и генераторами, — говорит один из старожилов района. — Скоро сюда завезут батуты и начнут продавать шаурму».

Ситуация на «диком пляже» особенно болезненно воспринимается на фоне соседних стран. В Турции, например, подобные прибрежные зоны строго охраняются, костры запрещены, а за выброшенную бумажку могут выписать солидный штраф. Даже в Грузии такие пляжи патрулируются и регулируются. В Азербайджане же — все наоборот.

По словам жителей, всё, чего они хотят — это чтобы пляж не стал жертвой варварства. Речь не о запретах и заборах, а о правилах: не мусорить, не жечь костры, убирать за собой. Звучит просто. Но пока ни мэрия, ни экологи, ни полиция не заинтересовались ситуацией.

«Люди приходят подышать свежим воздухом, — рассказывает «Минвалу» один из местных жителей. — Это период, когда грудничков и маленьких детей специально приводят к морю, чтобы морской воздух укреплял иммунитет — ведь у детей он только формируется. Есть и взрослые, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-лёгочной системы. Дым кальянов, мангалы, расставленные вдоль всей береговой линии, громкая музыка — всё это не просто мешает отдыху, но и вредно для здоровья. После таких “мероприятий” остаётся антисанитария: пляж превращается в свалку. Приезжие отдыхающие уезжают, не убрав за собой — а мусор остаётся. Особенно опасны стеклянные бутылки, окурки, жестяные банки от энергетиков — они легко могут поранить детей. Мы живём здесь круглый год и не хотим, чтобы это место окончательно уничтожили».

Пока закрытие — только слух. Но жители не исключают, что в один день доступ к пляжу просто перекроют, либо на его месте вырастет забор с табличкой «Платный пляж».

Парадокс в том, что решить проблему можно не за счёт запретов, а за счёт элементарного контроля. Достаточно, чтобы полиция начала выписывать штрафы за мусор и костры. Чтобы арендаторы палаток получили лицензии. И чтобы кто-то, наконец, спросил: почему пляж превращается в свалку?

Пока же всё, что остаётся жителям — писать посты, собирать подписи и надеяться, что «дикость» Бильгя не закончится тем, что от него останется только название.

Minval.az направил соответствующие запросы в государственные структуры и будет держать этот вопрос под контролем.