В Азербайджане растёт число учащихся в русском секторе. Об этом Minval сообщили в Государственном комитете статистики.

Так, за последние пять учебных лет в стране наблюдается значительный рост численности детей в русском секторе. Несмотря на небольшое снижение абсолютного числа учащихся в 2024/2025 году по сравнению с предыдущим годом (на 0,6 тыс.), доля учеников в русском секторе в общем числе школьников увеличилась с 9,1% до 9,4%.

Отмечается, что в указанные цифры включены также дети, посещающие группы дошкольной подготовки.

Динамика численности обучающихся по годам:

Учебный год Количество учащихся ( тыс.) Доля в общем количестве обучающихся (%) 2020/ 2021 150,1 9,1% 2021/ 2022 156,0 9,3% 2022/ 2023 158,4 9,3% 2023/ 2024 158,5 9,3% 2024/ 2025 157,9 9,4%

Приём в первый класс

Эти данные свидетельствуют о том, что русскоязычное образование в Азербайджане остаётся востребованным. В настоящее время по стране проходит процесс записи на собеседования для поступления в первые классы русского сектора общеобразовательных учреждений на 2025/2026 учебный год.

По данным Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана (MÜTDA), лимит на количество мест для собеседований не установлен.

Родители могут записать своих детей на собеседования в рамках приёма в первый класс до 20 мая. Собеседования будут проходить с 12 по 31 мая. Для детей, успешно прошедших этот этап, процесс выбора школы и учителя состоится с 17 июня по 12 сентября.

Процесс собеседования среди кандидатов в первый класс проводится не случайно. Он позволяет отсеять детей, которые не владеют русским языком, но чьи родители настойчиво пытаются зачислить их в русский сектор. И даже при этом наплыв детей в русский сектор продолжает расти.

Жертвы стереотипов

Как прокомментировал эксперт в области образования Кямран Асадов, данные о доле учащихся русского сектора в системе образования Азербайджана за последние пять лет демонстрируют определённую стабильность и в то же время тенденцию к росту. В реальном выражении за пять лет прирост составил примерно 8 тыс. человек.

«Часть азербайджанских семей предпочитает, чтобы их дети учились в русском отделении, и эта тенденция со временем усиливается, а не ослабевает. Такой выбор родителей обусловлен несколькими важными факторами. Первая — это общественное мнение и стереотипы касательно того, что преподавание на русском языке более качественно. Часто считается, что преподаватели там более профессиональны, а учебники — более функциональны. Иногда это мнение оправдано, поскольку при отборе учителей для работы в русском секторе применяются более строгие критерии, а школы с русским отделением часто расположены в центре города, поэтому они имеют превосходство с точки зрения инфраструктуры и условий», — отметил Асадов.

Согласно Закону Азербайджана «Об образовании», система образования должна быть гуманной и опираться на национально-нравственные ценности. Обучение проводится на государственном языке — азербайджанском, но допускается и преподавание на других языках, включая русский, что делает существование русских классов законным. Однако, если нет равных возможностей и сбалансированного подхода, возникают вопросы о национальной идентичности и социальной справедливости, подчеркнул эксперт.

По его словам, с другой стороны, существование русского сектора может выполнять важную функцию с точки зрения сохранения мультикультурных ценностей в стране, обеспечения образовательных прав малочисленных русскоязычных меньшинств, трансляции академического контента на иностранных языках. В то же время, учитывая широту научных ресурсов русского языка в технических и медицинских областях, студенты, обучающиеся в этом отделении, имеют доступ к зарубежной литературе на языке оригинала.

Однако негативные аспекты имеют более стратегические и глубокие последствия. Прежде всего, существуют серьёзные различия в ресурсах, кадрах и качестве преподавания между русским и азербайджанским отделениями. Это приводит к формированию параллельных «элитарных» и «массовых» моделей в образовании. Другими словами, в одной и той же школе формируются два разных общества, две разные философии обучения и два разных будущих. Это одновременно усиливает социальное расслоение, что угрожает национальному единству, считает Асадов.

Мировая практика, отметил наш собеседник, показывает, что в многоязычных странах вопрос языка образования требует деликатного и продуманного подхода. Например, в Эстонии все школы постепенно перешли на государственный язык — эстонский, но для русскоязычных учеников предусмотрены программы поддержки и адаптивное обучение. В Казахстане сохранили русскоязычные отделения, хотя постепенно сокращают их число и усиливают позиции казахского языка.

В Азербайджане же такой переход не был должным образом подготовлен ни с социальной, ни с педагогической стороны. Поэтому русскоязычное образование сегодня не стало ни регулируемой альтернативой, ни частью стратегической политики — скорее, это стихийная реакция общества, которое воспринимает русский язык как признак более качественного образования.

«Я считаю, что если эта тенденция сохранится, то школы с русским отделением станут ещё более престижными, а остальные — больше похожи на „массовые школы“», — сказал Асадов.

«Думаю, прежде всего необходимо повысить качество образования на государственном языке, а также улучшить учебники, подготовку учителей, укрепить материально-техническую базу школ. При этом в школах с русским сектором необходимо укреплять азербайджанское отделение, создавая мост между этими двумя секторами, а не разрыв», — резюмировал он.

С учётом текущей геополитической ситуации рост интереса к русскоязычному образованию в Азербайджане следует рассматривать не только как социальную или образовательную тенденцию, но и как потенциально уязвимый канал внешнего влияния. В условиях, когда Россия активно использует язык как инструмент мягкой силы, формируя через него лояльные аудитории за пределами своей территории, сохранение и расширение русского сектора без системного подхода со стороны Министерства образования может представлять долгосрочные риски для информационного, культурного и политического суверенитета страны.

Это не означает отказ от принципа многоязычия, но подчёркивает необходимость срочной и комплексной работы по укреплению позиций государственного языка. Повышение качества образования на азербайджанском языке, улучшение подготовки педагогов, модернизация учебников и обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам должны стать приоритетами, чтобы выбор родителей основывался не на стереотипах или вынужденном компромиссе, а на уверенности в высоком уровне образования — независимо от языка преподавания.