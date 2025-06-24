Подошло к концу судебное расследование по делу экс-начальника Госслужбы по мобилизации и призыву НАР полковника Мирзы Джалилова, которое было открыто Службой госбезопасности.

Согласно вердикту Нахчыванского военного суда, М.Джалилов получил 10 лет лишения свободы, уточняет Qafqazinfo.

Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки), 311.3.33 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и содействие в получении взятки в крупном размере), 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение полномочий) УК.

На суде М.Джалилов заявил, что считает себя частично виновным и попросил об условном наказании.