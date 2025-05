Посол Пакистана Гасым Мохиуддин поблагодарил Азербайджан за проявление солидарности и осуждение военной агрессии Индии.

«Мы высоко ценим непоколебимую поддержку Азербайджана Пакистану перед лицом трусливого нападения Индии на невинных мирных жителей», — написал посол в соцсети Х, добавив фразу на азербайджанском языке «Азербайджан и Пакистан, как два брата, всегда будут едины!».

We greatly appreciate Azerbaijan’s unwavering support of Pakistan in the face of India’s cowardly attack on innocent civilians.

🇵🇰🇦🇿 qardaş olaraq daim birlikdə olacaqlar!@ForeignOfficePk @AzerbaijanMFA https://t.co/2CwKSEGj8b

