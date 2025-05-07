Усилия Азербайджана вызваны мирными и конструктивными помыслами и, конечно, направлены на то, чтобы избежать прямого столкновения с одной из ведущих держав ближневосточного региона. Инициативы Баку нельзя не приветствовать — они крайне важны и своевременны в условиях текущей напряжённости.

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции, кандидат исторических наук Амур Гаджиев.

«С другой стороны, возникает вопрос — насколько сами стороны готовы к этому, поскольку имеется целый ряд противоречий и проблем, которые существуют как в контексте двусторонних контактов, так и региональных амбиций. Причём это не только относительно Сирии и сектора Газа, но и в целом Восточного Средиземноморья, споров вокруг маршрутов доставки энергоресурсов, а также тесных контактов Израиля с Грецией и Кипром. Тут много нюансов, которые негативно сказываются на планах по деэскалации напряжённости в рамках двусторонних отношений между Турцией и Израилем», — сказал политолог.

Тем более, по словам эксперта, на уровне глав правительств уже на протяжении нескольких десятилетий складывается антагонистический настрой в отношении друг друга.

«В обеих странах электорат, который поддерживает действующие власти, настроен категорично друг к другу», — добавил он.

«Здесь много факторов, которые, несмотря на конструктивные усилия Баку, негативно сказываются на попытках создать положительный фон для продолжения технических переговоров, которые стартовали в апреле в Баку. Учитывая намерения Баку и его связи с Анкарой и Тель-Авивом, площадка оптимальная, усилия со стороны Баку предпринимаются немалые», — указал Гаджиев.

Говоря о несостоявшемся визите премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку, политолог отметил, что это не первый раз, когда официальные лица Израиля не могут прилететь в Азербайджан через воздушное пространство Турции.

«Президент Израиля Ицхак Герцог тоже не смог прилететь в своё время на саммит COP29. Тель-Авив должен был быть готов к такому. Сводить эту заминку в контактах исключительно к тому, что воздушное пространство Турции сохраняется закрытым для израильской стороны, мне кажется, не совсем выдерживает критику, поскольку есть ряд обходных путей. Конечно, они менее комфортные, но они существуют, и при желании можно было бы эту преграду преодолеть. Акцент на этом делать не стоит. Есть просто общая неготовность сторон, учитывая сложившиеся условия», — считает эксперт.

Комментируя ситуацию в Сирии, Гаджиев сказал, что там стороны пытаются укрепить свои позиции. «Турция серьёзно подумывает о создании там военных баз — причём не только на севере, но и в центре и на юге, что вызывает обеспокоенность у Израиля, потому что это ограничивает его манёвренность в ходе операций».

«Стороны взяли паузу, чтобы как-то укрепить свои позиции, быть более подготовленными и обладать существенными козырными картами для дальнейшего диалога», — добавил он.

Что касается путей снижения двусторонней напряжённости по сирийскому вопросу между сторонами, то, по мнению политолога, они присутствуют всегда.

«Другое дело, что готовность сторон идти на уступки вызывает большие сомнения, учитывая позиции, которых придерживается руководство стран, возобновление атак Израиля на Газу, а также израильские угрозы в отношении палестинцев. Если раньше у властей Израиля приоритетом было освобождение заложников, то сейчас это ушло на второй план, что вызывает возмущение среди населения. Сейчас главная задача — нивелировать силы ХАМАС.

Осуществлять какие-то шаги в сторону сближения с Израилем и в тех условиях, которые сегодня наблюдаются в Турции, а также при отношении Анкары к событиям в Газе, крайне сложно», — убеждён эксперт.

Комментируя роль Баку в снижении градуса напряжённости между Ираном и Израилем, Гаджиев отметил, что Тегеран и Тель-Авив рассчитывают на поддержку азербайджанской стороны.

«Конечно, в контексте своей ядерной программы Иран не против каких-то дополнительных механизмов по разрешению ситуации и может показать свой настрой на готовность к диалогу и с США, и с Израилем. И если Израиль не против, то можно рассматривать и азербайджанскую площадку», — считает он.

Надо понимать, — в продолжение темы сказал политолог, — реальный настрой иранской стороны: «Тут необходима очень тонкая дипломатия. Предсказать очень сложно».

«Сейчас Тегеран по ядерной программе ведёт переговоры по трём направлениям: с евротройкой, непрямые переговоры с США, а также консультации с Москвой и Пекином. Как США ведут переговоры с Ираном через оманское посредничество, так и Тель-Авив может вести переговоры с Тегераном в непрямом формате с помощью бакинских посредников. Проблема сложная, содержащая в себе несколько других элементов, а подвижки носят весьма скромный характер.

В контексте усилий Азербайджана важно не допустить, чтобы Тегеран или Тель-Авив воспользовались доброй волей Баку и не использовали бы его для своих корыстных целей. Если они будут искренни в собственных намерениях, в чём я сильно сомневаюсь, то тогда это может к чему-то привести», — заключил Гаджиев.