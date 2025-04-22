Режим ЧС ввели в Киржачском районе Владимирской области РФ. Людей из семи населённых пунктов после взрывов просят покинуть свои дома.

Об этом говорится в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Взрывы раздаются в поселке Барсово, рядом с которым располагается воинская часть, известная как арсенал главного ракетно-артиллерийского управления.

Согласно данным, на территории склада находилось более 100 тысяч тонн боеприпасов, артснаряды, ракеты для РСЗО, компоненты ЗРК, тактические ракеты типа «Точка-У».

Губернатор Владимирской области подтвердил взрыв в Киржачском районе. Глава региона обратился к журналистам и блогерам не распространять лишнюю информацию (кроме официальной), пригрозив штрафом.