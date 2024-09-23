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Скончался легендарный барабанщик из ABBA

Скончался легендарный барабанщик из ABBA

Умер известный шведский барабанщик Роджер Палм, являвшийся участником легендарной группы ABBA. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 75 лет из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

По словам его семьи, Палм был теплым и скромным человеком, который всегда поддерживал близких. Его смерть оставила огромную пустоту, и он навсегда останется в памяти тех, кто его знал.

«Он был теплым и скромным человеком, который всегда поддерживал друзей и семью. За ним будут чрезвычайно скучать, и он оставляет после себя огромную пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплотой в сердцах», – написала семья звезды.

Роджер Палм прославился благодаря сотрудничеству с ABBA, играя на барабанах в таких известных хитах, как Dancing Queen, Mamma Mia и Take a Chance on Me. Кроме того, он выступал с другими шведскими коллективами, такими как Gimmicks и Beatmakers, и был известным джазовым музыкантом.

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