Скончался легендарный барабанщик из ABBA

180 Просмотров

Умер известный шведский барабанщик Роджер Палм, являвшийся участником легендарной группы ABBA. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 75 лет из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

По словам его семьи, Палм был теплым и скромным человеком, который всегда поддерживал близких. Его смерть оставила огромную пустоту, и он навсегда останется в памяти тех, кто его знал.

«Он был теплым и скромным человеком, который всегда поддерживал друзей и семью. За ним будут чрезвычайно скучать, и он оставляет после себя огромную пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплотой в сердцах», – написала семья звезды.

Роджер Палм прославился благодаря сотрудничеству с ABBA, играя на барабанах в таких известных хитах, как Dancing Queen, Mamma Mia и Take a Chance on Me. Кроме того, он выступал с другими шведскими коллективами, такими как Gimmicks и Beatmakers, и был известным джазовым музыкантом.