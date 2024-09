Дипломаты посетили монастырь Худавенг (видео)

Члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили монастырь Худавенг.

Кадрами посещения поделился помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Монастырь Худавенг является одним из важных примеров историко-культурного наследия Азербайджана. Все религиозные и культурные памятники в Азербайджане охраняются и реставрируются государством, что демонстрирует приверженность Азербайджана сохранению своего культурного наследия. К сожалению, во время армянской оккупации многие культурные и религиозные памятники Азербайджана были разрушены, разграблены или фальсифицированы. Монастырь Худавенг также подвергся искажению и фальсификации в рамках этого вандализма.

После войны Азербайджан серьезно взялся за восстановление культурного наследия на этих территориях, и его опыт в этой области может служить примером. Частью этой политики является восстановление и сохранение таких памятников, как Худавенг, в их первоначальном историческом облике», – написал он на своей странице в соцсети Х.

The Khudavang Monastery is one of the important examples of Azerbaijan’s historical and cultural heritage. All religious and cultural monuments in Azerbaijan are protected and restored by the state, which demonstrates Azerbaijan’s commitment to preserving its cultural legacy.… pic.twitter.com/EHuHWwal7W

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 18, 2024