Дипломаты посетили монастырь Худавенг (видео)

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Члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили монастырь Худавенг.

Кадрами посещения поделился помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Монастырь Худавенг является одним из важных примеров историко-культурного наследия Азербайджана. Все религиозные и культурные памятники в Азербайджане охраняются и реставрируются государством, что демонстрирует приверженность Азербайджана сохранению своего культурного наследия. К сожалению, во время армянской оккупации многие культурные и религиозные памятники Азербайджана были разрушены, разграблены или фальсифицированы. Монастырь Худавенг также подвергся искажению и фальсификации в рамках этого вандализма.

После войны Азербайджан серьезно взялся за восстановление культурного наследия на этих территориях, и его опыт в этой области может служить примером. Частью этой политики является восстановление и сохранение таких памятников, как Худавенг, в их первоначальном историческом облике», – написал он на своей странице в соцсети Х.