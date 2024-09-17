Бакинский коллапс: транспортные структуры столкнулись с масштабной проблемой (видео)

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Транспортный коллапс возник в Баку в первый же день нового учебного года. Вторые сутки жители столицы и окрестностей не могут своевременно добраться до места назначения. Повсеместно остро не хватает общественного транспорта, а прибывающий приходит поздно и перегруженным, да так, что люди, подолгу стоящие на остановках, не могут попасть в него. А если и посчастливится, то только в положении сдавленной в консервной банке кильки и с ощущением себя бесполым существом. Одним словом, полный коммунизм. Вдобавок ко всему дорожные структуры после летнего отдыха внезапно почувствовали прилив энергии и вспомнили о необходимости ремонтировать дорогу в час-пик, в будние дни, в сентябре, перед самым началом учебного года. Ну, это уже превратилось у нас в традицию. Но в добрую ли? В результате городская транспортная система дала сбой, от чего страдает все население. И если ранее этот сбой наблюдался местами, то теперь он почти полностью поглотил всю транспортную сеть столицы.

Крупные заторы

По данным Центра интеллектуального управления транспорта к утру 17 сентября большие транспортные заторы были зафиксированы: по проспекту Гейдара Алиева – главная дорога в сторону центра; по проспекту Гейдара Алиева – второстепенная дорога в сторону центра; на автомагистрали Баку-Сумгаит, в направлении станции метро «20 Января»; по улице Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньядова; по Тбилисскому проспекту, от станции метро «20 Января» в сторону центра; по проспекту Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро «20 Января»; в направлении улицы Рашида Бейбутова, Центральный банк.

И такие сводки Центр публикует ежедневно.

Вдобавок утром экстренно перекрыли движение транспорта на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Рамиза Гулиева Баку. Там введено, как утверждают, краткосрочное ограничение на движение автомобилей из-за ремонтных работ. В результате сотни пассажиров автобусов были вынуждены покинуть свои транспортные средства и идти пешком, а водители вышли из автомобилей и ждали открытия дороги. При этом не одна структура не постаралась объясниться, почему работы были запланированы на утреннее время, и почему заранее не оповестили об этом население население.

Отметим, что лишь Министерство внутренних дел утром сообщило населению об идущем ремонте на дороге, хотя сделать это должны были совсем другие госструктуры. МВД заверило, что ограничения на движение транспорта будет носить кратковременный характер. А поскольку данная новость была распространена в СМИ ранним утром, когда все еще спали, то о ней никто не узнал.

Большая реорганизация

Азербайджанское агентство наземного транспорта не отрицает наличие проблем в столичной системе общественного транспорта, заявив на запрос Minnval.az, что реализуется проект по реорганизации и усовершенствовании движения автобусов на узких улицах Баку. Так, рейсовые автобусы, следующие из транспортного хаба «Кероглу», поворачивают прямо с улицы Халила Рза Улутюрка через эстакаду, расположенную на пересечении с проспектом Зии Буньядова, и направляются к проспектам Гейдара Алиева и Гара Гараева и к дороге в Забрат. В результате расстояние маршрутных автобусов, движущихся в этих направлениях до кольцевой развязки, сократилось до 900 м. Время, затрачиваемое на 1 поездку, сократилось с 7-8 минут до 3 минут. На 31 линии в указанном направлении пассажиров обслуживают более 300 автобусов.

Также реорганизовано движение транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафарова. В результате изменений загруженность разворота на улице Юсифа Сафарова снизилась на 950 автомобилей в час, а дополнительный пробег транспортных средств, а также маршрутных автобусов сократился на 1300 метров. А на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева изменена траектория движения транспорта для устранения «узких участков» и обеспечения безопасного движения пешеходов и водителей.

По данным Агентства, их специалисты больше года работают над реализацией программы по улучшению возможностей для передвижения населения общественным транспортом. В том числе были открыты пять новых маршрутов в поселки Говсан, Мярдакан и Шувелан.

Кроме того, для обеспечения непрерывного движения автобусов на 26 улицах и проспектах столицы выделено более 77 км спецполос для маршруток. Работа в этом направлении продолжается, сказали редакции в ведомстве. На следующем этапе на других проспектах и улицах Баку планируется прокладка еще 106 км автобусны линий.

Параллельно агентство работает над обновлением автобусного парка. Только в прошлом году в Баку было введено в эксплуатацию более 200 автобусов. В связи с началом учебного года для улучшения возможностей пассажироперевозки Агентство наземного транспорта увеличило количество рейсовых автобусов. В сентябре 2022 года в городе курсировали 1780 автобусов, а в 2023 году – 2011 года. В текущем году на маршрутные линии выпущены еще 170 автобусов. Кроме того, в этом году в Баку будут доставлены еще 160 новых электробусов, в результате автобусный парк будет насчитывать 2341 автобус. В ведомстве отметили, что намерены довести данный показатель до 2500 автобусов.

Но общественного транспорта не хватает

Из-за перебоев в движении наземного транспорта люди стали чаще ездить в метро. Подобное изменение поведения пассажиров накануне вызвал настоящий хаос в метрополитене – составы и эскалаторы не поспевали за потоками.

«Мы были готовы к наплыву пассажиров, однако есть определенная пропускная способность станций и вагонов, которую нужно учитывать», – сказал представитель Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

Чтобы как-то отрегулировать людской поток на некоторых станциях, пришлось закрыть часть входных дверей. Сегодня ситуация в метро стабилизировалась, добавил он.

Но цифры цифрами, а дефицит автобусов ощущается не только в Баку. Ежедневно сотни тысяч человек едет в столицу работать, а вечером возвращаются в обратно в «спальные районы столицы» – Сумгайыт, Хырдалан, Масазыр и т.д. Справедливости ради следует отметить, что большим подспорьем для сумгайытцев и хырдаланцев служат железнодорожные линии, но проблему с заторами на дорогах это никак не решает. Перенаселенный Хырдалан вынужден пользоваться всего лишь двумя автобусными маршрутами до Баку, движение которых регулярным назвать язык не поворачивается. Люди подолгу вынуждены выстаивать на остановках в ожидании своего автобуса, а когда он наконец приезжает, то оказывается, что в салоне нет даже стоячих мест. Выручает автостоп. Но доколе?

Впервые в понедельник, 16 сентября, Азербайджанские железные дороги (АЖД) отчитались о перевозке рекордного числа пассажиров. Более 37 тыс. людей воспользовались скоростными электричками в этот день. Ранее такого наплыва пассажиров не наблюдалось, никогда.

О том, что будет дальше с системой общественного транспорта никто не берется прогнозировать. А тем временем бакинская транспортная инфраструктура не поспевает за ростом населения столицы. И с этим надо что-то делать…

Зарина Оруджалиева