Сильный пожар на трубопроводе в Техасе (фото, видео)

Сотрудники пожарных спецслужб уже несколько часов всеми силами пытаются потушить огонь, который вспыхнул на трубопроводе в городской черте населенного пункта Ла-Порт вблизи Хьюстона в штате Техас. Экстренные службы уже эвакуируют людей из близлежащих зданий.

В социальной сети Х распространяется видео с места события. На нем отчетливо видно, как столб огня поднялся ввысь на несколько десятков метров, а недалеко от ЧП можно заметить сгоревший кузов автомобиля.

Однако водители, проезжающие мимо этого места, ведут себя довольно-таки спокойно: на дороге стоит регулировщик. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

A pipeline burst in La Porte, Texas Monday. This is the view of the massive fire erupting from the ground. Neighbors have been evacuated. pic.twitter.com/T3ZsaknmIe

— Channing Frampton (@Channing_TV) September 16, 2024