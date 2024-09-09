Фейковая история в иранском исполнении

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В мастерстве делать фейковые «исторические открытия» иранские официальные лица скоро переплюнут Ереван. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Хасан Кашкави внезапно решил обвинить Россию в попытке «перерезать» границы Ирана с Арменией.

Ссылаясь на заветы Верховного лидера Ирана о неизменности границ, Кашкави с важным видом объявил, что эти «тысячелетние» границы между Ираном и Арменией должны уважаться всеми, особенно Россией.

Далее Кашкави, ссылаясь на свой опыт дипломата, заявил, что Иран всегда был за стабильность и «уважение границ». А ещё, по его словам, позиция России в вопросе иранских островов и Зангезурского коридора для него «очень удивительна». Причём отметим: подобные заявления в Иране, как по команде, звучат в последние дни регулярно.

Можно в который уже раз напомнить обеспокоенным иранским политикам, что Зангезурский коридор — это просто железная и шоссейная дорога, а не планы территориальной экспансии, что у Азербайджана нет никаких планов захватывать чужую территорию, и что никто не собирается «отрезать» Армению от Ирана. Хотя интересно, конечно, уточнить, откуда у Тегерана такое трепетное отношение именно к армянской границе и насколько эта «трепетность» связана с масштабным обходом через Армению санкций, наложенных не только на Россию, но и на Иран.

Судя по всему, и в Тегеране, и в Ереване рассматривают Зангезурский коридор через призму собственных планов на «Лачинский коридор», который у Азербайджана хотели оторвать. Те планы рухнули вместе с незаконной хунтой в Ханкенди, но стереотипы остались — не только в Армении, но и в Иране.

Неохота даже спрашивать, почему в Иране за три десятка лет мы не слышали столь громких заявлений по поводу оккупации азербайджанских земель со стороны Армении, учинённого там чудовищного урбицида, «этнических чисток» и т.д. Но вот откуда агаи Кашкави взял «тысячелетние» границы между Ираном и Арменией? Да ещё в Зангезуре?

Придётся сделать отставному иранскому дипломату небольшой экскурс в историю. И напомнить, что армянское присутствие на Кавказе начинается в лучшем случае с подписания Туркманчайского договора и переселения этнических армян из Персии и Османской империи на земли азербайджанских Эриванского и Карабахского ханств. Первое же армянское государство на Южном Кавказе — это Армения 1918 года. Но тогда, напомним, земли Западного Зангезура входили в состав Азербайджана. Армении эти территории были подарены уже после того, как все три независимые республики Южного Кавказа: Азербайджан, Армения и Грузия — были аннексированы Москвой. Так что «тысячелетняя граница» между Арменией и Ираном возникает в 1991 году! Такой вот перевод на фарси, ну, скажем, «тысячелетних хачкаров» в Карабахе, натыканных за годы оккупации. Или «древних армянских церквей» постройки 1996-го или вообще 2017 года.

Впрочем, «с кем поведёшься — от того наберёшься» сказано явно не зря.

Нурани