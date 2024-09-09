«Фактор Фитто» может стать камнем преткновения для Еврокомисси

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11 сентября должен быть официально объявлен новый состав Еврокомиссии (ЕК). Согласно немецкому изданию Die Welt, один из постов вице-президента ЕК получит министр по вопросам европейского сотрудничества Италии Раффаэле Фитто (член возглавляемой Джорджей Мелони правой партии «Братья Италии»), представляемый изданием «правым популистом», которому прочат курацию экономического направления и постпандемического восстановления на сумму более 700 млрд евро («План восстановления и устойчивости»). Правда, того же Фитто нередко называют «одним из самых умеренных» членов «Братья Италии».

Как бы то ни было, согласно некоторым иным источникам, далеко не все в Европарламенте поддерживают это решение, и прежде всего члены фракции «Обновляя Европу». В свете чего эксперты отмечают, что еще до выдвижения кандидатов на ответственные посты в Евросоюзе (после завершившихся выборов в Европарламент) Европейская народная партия, коалиция «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и группа «Обновить Европу», ставшие обладателями 400 из 700 кресел в ЕП, приняли решили «не допустить представительства правых и ультраправых в парламентских комитетах».

Так что ничего удивительного в сегодняшнем поведении группы «Обновляя Европу» по отношению к кандидату от Италии не просматривается. В частности, приводятся слова главы фракции Валери Айе о «политической неприемлемости» данного шага, который лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен (Европейская народная партия) «не может принять».

В аспекте происходящего целесообразно чуть взглянуть на историю вопроса, так как складывающаяся ситуация важна для всего Евросоюза. Напомним, что еще накануне заседания Совета Европы, в последние дни июня 2024 года, Джорджа Мелони своем в послании к итальянскому парламенту озвучила ряд идей, которые отдельные политики сразу же оценили «революционными», так как они касались реформы управленческого аппарата ЕС. В частности, Мелони актуализировала обязательный отказ от «излишней бюрократизации» ЕС и важность управления Европой «по-новому». А чуть ранее, с учетом успеха итальянских правых на выборах в Европарламент, в преддверии выдвижения кандидатов на первые посты в ЕС, Мелони заявила, что именно Италии должна перепасть одна из лидирующих должностей в ЕК.

С того времени и начал обсуждаться вопрос об итальянском кандидате на пост вице-главы ЕК в лице Фитто. Однако со стороны Урсулы фон дер Ляйен, когда она еще являлась кандидатом на пост президента ЕК, положительной реакции на эту кандидатуру не было. Что, по утверждению некоторых аналитиков, привело, наряду с другими причинами, к отказу Мелони от поддержки кандидатуры фон дер Ляйен на пост главы ЕК (середина июля 2024 года.). С последующим разъяснением итальянским премьером своей позиции в обращении к парламенту страны, когда она заявила, что в «новых назначениях на ответственные должности в ЕС» (подразумевались главы ЕК и Евросовета плюс первое лицо европейской дипломатии) не были учтены «результаты голосования граждан». Тогда же президент Италии Серджо Маттарелла громогласно произнес, что «Рим нельзя игнорировать».

30 августа Мелони официально предложила кандидатуру Фитто на должность еврокомиссара, обосновав выбор его огромным опытом управления «своим портфелем с отличными результатами» в период, когда он отвечал за расходование выделенных Италии средств Евросоюза на «послековидное восстановление и достижение целей реформ, связанных с данным финансированием».

Параллельно Мелони заявила о работе правительства в направлении предоставления Риму роли, которую она должна играть в Еврокомиссии, поскольку Италия является одной из «наций-основателей» ЕС, «третьей европейской экономикой, третьим государством-членом структуры по численности населения и лидером во многих областях». В унисон чему итальянский премьер подчеркнула наличие в стране политико-экономической стабильности, «чем не могут похвастаться другие ведущие государства Европы». Тут же Фитто озвучил готовность внести свой вклад «в достижение объявленных ЕК целей». На фоне чего Мелони подчеркнула отсутствие каких-либо оснований для сомнений, что «значимая роль Италии может быть непризнанной ЕС».

Наверняка столь скрупулезное обоснование (описание) фигуры Фитто со стороны Мелони свидетельствует о ее понимании, что далеко не все в «евросоюзном королевстве» положительно настроены даже не столь к кандидату от Рима, сколь к присутствию представителя правой партии «Братья Италии» в верхушке ЕК. Возможно, начало этой недели расставит все точки над I, но уже сегодня немалое число наблюдателей констатируют, что «фактор Фитто» (вне зависимости от окончательного решения по его поводу) будет одним из проблематичных для беспроблемной деятельности Еврокомиссии.

Потому нет какой-либо спонтанности в конкретизации Джорджи Мелони на завершившем свою работу форуме в Черноббио, что ее голосование против кандидатуры фон дер Ляйен на должность главы ЕК «не имело ничего личного». Как подчеркнула Мелони, с «фон дер Ляйен мы хорошо работали, и у меня нет причин думать, что так не будет и в дальнейшем. Как нет причин для отказа Италии в признании ее роли».

Коротко и ясно. До 11 сентября осталось всего ничего.

Теймур Атаев