Как же сложен путь от метро «Кёроглы» до Вишнёвки

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Вопрос на засыпку. Как от метро «Кёроглы» в рабочий день после 18.00 добраться до Вишневки (Albalılıq), именуемой в народе по имени центральной остановки «Завод»? Наверняка, от представителей ведомств, занимающихся транспортно-логистическими вопросами города, сразу поступит ответ: на 107-м маршруте. Правильно. Не поспоришь. Но опять-таки вопрос на засыпку: а сколько с 17.30 до 20.00 выходит автобусов от метро?

Ну и это ладно. Самое важное, что маршрут данного 107-го рейса в Вишневку пролегает через Забрат и Маштагу. Тот, кто пользуется данной трассой, прекрасно понимает, о чем тут идет речь. Вся данная линия, начиная с 17:30, оказывается в пробке, к тому же с тенденцией к ее увеличению по мере прибавления минут.

Следовательно, чтобы от «Кёроглы» в это время добраться до Вишневки, необходимо иногда часа два+ (ждать автобус, затем его отправление, а затем через геройское прохождение нескончаемых пробок). При этом не забудем, что практически все добираются до «Кёроглу» посредством метро, которое с 17:30 практически на всех станциях, в особенности на «Хатаи» и «28 Мая», также находится в состоянии живой очереди для попадания в вагоны (тут уже пробка из людей).

Отсюда – следующий вопрос, пусть даже не на засыпку: а сколько сидячих мест в 107-м маршруте? После получения ответа, давайте подумаем, тогда что делать тем, кому не повезло сесть? Правильно. Ехать стоя. Часа полтора-два, а иногда, может, и дольше. А ведь среди стоящих – женщины, дети, старики, больные.

Мало того, многим еще от центральной остановки Вишневки нужно добраться до места жительства, которое в частных случаях располагается внутри поселка. А путь туда после 18:30 лежит исключительно на такси или посредством пешего пути.

И вот так каждый день для работающего вне пригорода жителя Вишневки, который практически попадает домой в самом лучшем случае в 20:00 (но обычно значительно позднее). Интересно, не правда ли? Особенно с учетом того, что этим же работающим лицам, у которых работа, в большинстве случаев, начинается в 9:00, нужно на следующий день не опоздать на место службы. Тут уже становится совсем интересно мягко говоря.

Теперь переходим к следующему аспекту. Раньше многие из тех, кто сегодня вынуждены пользоваться единственным маршрутом от метро «Кёроглы» до Вишневки, добирались до «Завода» благодаря т. н. «манатлыгам» (пользующиеся этим «видом транспорта» прекрасно поймут, о чем идет речь), которые незаконно парковались прямо у выхода из «Кёроглы». Да, это создавало неприглядную картину, не поспоришь. И сегодня благодаря уверенным действиям сотрудников дорожной полиции данная «парковка» расчищена. Стало чисто, красиво, элегантно.

Но…Одно значимое «Но»… А где же альтернатива «манатлыгам»? Опять-таки те, кто по роду службы занимаются транспортно-логистическими вопросами города, сразу ответят : «Так ведь сейчас у «Кёроглы» функционирует частный извоз – маршрутки на 7-8 человек. И когда люди выходят из метро, они в обязательном порядке слышат: «Бузовна, Завод». Действительно, это так. Но посмотрите, что в час-пик творится с этими маршрутками, проезд в которых стоит два маната, что осложняет для части жителей порселков пользование ими.

И вот здесь получается еще интереснее. Те, которые не в состоянии пользоваться 107-м маршрутом, но параллельно не могут позволить себе ежедневно платить по два маната, чтобы попасть на центральную остановку Вишневки, откуда еще нужно добраться до дома, начали собираться уже чуть далее от той самой незаконной парковки, которую, если можно выразиться, уверенно закрыли. И вот к этому месту начинают осторожно подтягиваться те самые «манатлыги», потому что есть риск подврегнуться штьрафу. Однако смельчаки находятся, и на свой страх и риск собирают людей. Правда, этих смельчаков очень мало, и многие допоздна ждут, когда появится очередной «манатлыг».

Повторимся, такой пазл складывается ежедневно. Но это не выход. Ведь у людей нервы на пределе. Так как придя домой, нужно заняться едой, чуть отдохнуть, хотя бы ознакомиться с новостями или заняться домашними делами, пообщаться с детьми и т.д. Глядишь, уже 6:00 утра. И нужно собираться на работу, чтобы не опоздать.

Конечно, можно без особых усилий разогнать стихийно возникающую толпу, ожидающую «манатлыги», но давайте будем честны, разве это решит проблему? В конце-концов, можно исключить предмет «политэкономия» из учебной программы, но законы-то политэкономии действуют, особенно при капитализме. Так, если осознать реальность известного определения, что «спрос рождает предложение», не важнее ли разобраться в причинах спроса? И если даже «задавить» пару предложений, то в обязательном порядке возникнет новое. Потому что, правильно, спрос рождает предложение. Такой вот получается замкнутый круг.

Азербайджанский народ очень предприимчивый, и всегда найдет выход из ситуации. Но для чего вынуждать людей, которые зарабатывают на жизнь тяжким трудом, искать «левые» пути до места жительства? Не лучше ли создать условия, чтобы все жители города, вне зависимости от места проживания, могли спокойно и свободно пользоваться общественным транспортом? Элементарно, раз уж сейчас функционируют «двухманатлыги», почему не реанимировать официальные маршрутки, например, с созданием для них остановок? Возможно, нужны и какие-то многоместные экспрессы, которые напрямую могли бы двигаться по маршруту от метро «Кёроглы» до той самой знаменитой остановки «Завод», что находится в сердце любимой многими «Вишневки» (но уже по аэропортовской трассе).

Да, мы прекрасно понимаем, что лица, ответственные за организацию логистическо-транспортного порядка, вспомнят о маршруте под N186, который идет от метро «Нефтчиляр» аккурат до «внутренней» Вишневки. Но и в данном случае проявляется масса «Но», возможно, еще более удручающих. Но это уже отдельная тема.

Теймур Атаев