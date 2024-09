Главный экономист Института международных финансов уличил страны Европы в реэкспорте в Россию

Главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс показал инфографику роста экспорта товаров Европейскими странами в Среднюю Азию и на Кавказ после начала войны в Украине.

«В ЕС политики говорят одно, а делают другое. Германия (черный) и Италия (фиолетовый) — больше всех. Экспорт в Среднюю Азию и на Кавказ резко вырос сразу после вторжения (России в Украину – ред.), что является признаком реэкспорта в Россию. Великобритания (розовый), Япония (оранжевый) и США (зеленый) — хорошо…».

In the EU, politicians say one thing and then do another. Germany (black) and Italy (purple) are worst. Exports to Central Asia and the Caucasus rose massively right after the invasion, a sign of transshipments to Russia. The UK (pink), Japan (orange) and US (green) are good… pic.twitter.com/aTiydxWzO7

