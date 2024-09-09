Грузия против Дяди Сэма

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На фоне предстоящих парламентских выборов в Грузии, которые состоятся 26 октября, республика, переживающая заметный кризис в отношениях со своими некогда надежными западными союзниками, сегодня сталкивается с серьезным давлением с их стороны. Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и оппозиционный фронт схлестнутся в борьбе за будущее страны. От результатов выборов зависит, какой курс изберет грузинский народ — возобновит ли он реализацию забытых проевропейских и пронатовских устремлений, либо продолжит следовать идеям нынешнего парламентского большинства, не соответствующим интересам Запада.

В условиях очевидной политической нестабильности в мире грузинские власти предпочли сделать акцент на укрепление связей с региональными игроками, что не соответствует давним планам Запада по установлению своего влияния на Южном Кавказе. Европейское политическое сообщество не устраивает курс грузинских «мечтателей», которые пытаются избежать повторения событий 2003 года.

Европейские неутомимые труженики, активные организаторы заговоров всеми силами пытаются сорвать процесс формирования устойчивого политического строя, чтобы воплотить свой замысел по «раскрашиванию» черно-белой грузинской реальности. Иначе президент Сербии Александр Вучич, неугодный западным политикам, не стал бы открыто заявлять, что обладает информацией о готовящемся в его стране государственном перевороте. Эти высказывания подтвердила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова, заявившая о попытках «определенных злонамеренных сил» «расшатать внутриполитическую ситуацию» в Сербии.

Существенное сопротивление, на которое наткнулись силы Запада в Грузии, подтолкнуло Вашингтон и Брюссель к санкционным мерам против Тбилиси. Так, по данным Госдепартамента США, под визовые ограничения попали члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента и силовики, ответственные за принятие закона об иноагентах и разгон протестующих — всего несколько десятков человек.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство предупредило, что эти меры далеко не последние, если Тбилиси не одумается. По мнению западных политиков, в Грузии сейчас происходят процессы, подрывающие демократические устои: яростная атака на свободу прессы, запугивание представителей гражданского общества и намеренное распространение дезинформации.

Такими мерами Запад стремится подтолкнуть грузинские власти к пересмотру своих шагов, а если они этого не сделают, США готовы принять дополнительные меры. И тут послышался голос Нонны Мордюковой: «А если не будут брать, отключим газ!»

США также пригрозили властям Грузии: госсекретарь Блинкен даже подумывает о комплексной переоценке всех аспектов двустороннего сотрудничества с Тбилиси, причем не в пользу последнего. В продолжение санкционной темы в конце июля было объявлено о решении приостановить программу помощи Грузии в размере более 95 млн долларов в связи с принятием закона об иноагентах. По той же причине ЕС принял решение заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.

Сейчас, когда Грузию ожидают парламентские выборы, международные организации, призванные наблюдать за избирательным процессом, заподозрили в финансировании грузинской оппозиции. Обвинения выдвинула партия «Грузинская мечта». Эти подозрения не на пустом месте, так как, несмотря на запрет иностранным государствам и организациям участвовать в предвыборной агитации, члены оппозиционных партий организуют встречи с представителями иностранных НПО. Кроме того, небезызвестный Фонд Сороса и другие международные организации — Институт «Открытое общество», Transparency International Georgia и Национальный институт демократии США — запустили антиправительственную кампанию в социальных сетях, распространяя соответствующие видеоролики и финансируя местные организации по наблюдению за выборами. Кто скажет, что это не вмешательство во внутренние дела суверенного государства? Понятно, что опасения и желание грузинского руководства дистанцироваться от такого рода политических манипуляций не беспочвенны.

Многие скажут, что Грузия, открыто заявляющая о намерении реанимировать отношения с Россией, рискует навсегда распрощаться с Южной Осетией и Абхазией. В то же время нельзя отрицать умение трезво мыслить и объективно оценивать военно-политические возможности как свои, так и своего соседа, не страдающего отсутствием аппетита. Кроме того, трагический пример Украины развеивает все остатки бессмысленных надежд на ощутимую поддержку со стороны западных стран, которые оказались беззубыми борцами с лидерами империалистических держав и их захватническими планами.

США же не намерены отказываться от идеи завладеть умами и прогнуть под себя Грузию. Действовать дядя Сэм, как показывает практика, будет через реализацию очередной «цветной» революции.

Алла Зейдуллаева