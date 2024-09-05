Новый поворот в отношениях Баку и Парижа

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Государства, как и люди, реализуют себя посредством инициатив, больших начинаний и новаторства, предлагая обществу множество интересного и полезного. Кто-то видит в их активности попытку самоутверждения, кто-то стремление выделиться громким пиаром, а кто-то желание быть полезным. Вне зависимости от намерений, о которых идет речь, наиболее важным становится получаемый коэффициент полезного действия. И не столь важно, кто впоследствии предъявляет права на результаты. Главное — оправдать надежды в свете добрых устремлений.

То, как Азербайджан в современных условиях стимулирует широкую интеграцию, борется с устаревшими традициями империализма и колониализма, создавая новые площадки для общения между представителями разных цивилизаций, не только вызывает симпатию, но и заставляет считаться с собой. Причина в том, что суть новых инициатив отвечает потребностям большинства.

Есть такие, кто априори становится в позу критиков на фоне добрых начинаний. Это в основном силы, которые играют на разобщение людей и народов. Недоброжелателям не нравится умение азербайджанцев консолидировать людей, создавать мосты взаимодействия между представителями разных культур. Диверсификация коммуникаций бьет по их больному сознанию, ведь противники единения умеют только распространять микробы ненависти, отчуждения и раскола. Азербайджанцы уже привыкли к тому, что в преддверии больших событий и мероприятий международного значения, когда Баку становится местом их проведения, высокомерных менторов охватывает паника. Они не могут найти себе места только потому, что политическая и творческая элита молодой страны успешно решает несколько задач, а также обеспечивает смену активов на международной арене. Важно отметить, что Баку реализует полезные идеи и замыслы не ради присвоения чужих дивидендов. Азербайджанская инициативность, решая многоцелевые задачи, направлена на защиту от опасных вызовов и проделок реакционных сил. Страна умеет предлагать разумные альтернативы ради солидаризации здравых сил и единения дееспособных современников.

Разумеется, это не может нравиться так называемым тяжеловесам, которые увлечены распространением геополитической и культурно-гуманитарной пошлятины. Задачи игроков различны, и все, кто мыслит рационально, охотно поддерживают полезные дела и начинания, видя в них спасение от убожества. На носу COP-29, событие планетарного масштаба, требующее от всех максимальной концентрации во имя всеобщей выгоды. Климат планеты — один для всех, и настало время мыслить и работать сообща над конкретными программами. Казалось бы, это тот самый момент, когда необходимо избавляться от скверных мыслей и пересудов, отбросить в сторону антипатии и субъективные взгляды, ведь на кону — судьба большого дела. Однако тех, кого засосало мещанское болото, невозможно отговорить от дурного. Они настолько углубились в стихию фантомных страхов, что ничего и никого не замечают вокруг. Мир для них превратился в черную дыру, нечто вроде глобального ничто.

Не видя добрых перемен, они продолжают разжигать огонь ненависти и неприятия, потерявшись во времени. Послушав их, можно подумать, что эпоха Пол Пота, Йенг Сари, Пиночета и Стресснера продолжается. О зашоренных героях нынешнего времени остряки говорят: «все равны, но некоторые — ровнее». Например, Эммануэль Макрон, человек, задающий пагубные тренды, никак не может войти в колею здравого мышления. Жаль, что он не один такой, и есть ему подобные, охотно расширяющие ряды упадочников. Там, где нужно мыслить и творить, создавать, они запускают механизм черного пиара, огульно охаивая успешных игроков и созидателей.

Злоба и ревность разъедают их сознание, и на почве злопыхательства они только распространяют скверну. Им слабо создавать светлые образы будущего, переворачивать страницы тягостного ради открытия новой главы, потому что застыли во времени. Они безуспешно пытаются открыть наглухо заколоченные двери в прошлое.

Государственная машина Франции при Макроне не первый год работает с перебоями, и жаль, что это отражается на благосостоянии рядовых французов. Президент по-прежнему не замечает запросы общества, потому что у него есть дела поважнее. Он не устает стращать сограждан идиотскими предостережениями, представляя суверенную и стабильную страну как пространство невиданных рисков.

Завершившийся в Париже олимпийский марафон наглядно показал, как быстро страна французов превращается в большую зону бедствия. В стране масса нерешенных политических, социальных, гуманитарных, экологических и других проблем. Вместо того чтобы решать их или хотя бы искать неотложные решения, президент и его команда увлеклись холодной войной с Азербайджаном. Парадокс в том, что сам президент возглавил кампанию черного пиара, пытаясь сформировать у общественности негативное отношение к азербайджанскому народу. Но стоит отметить, что и в своих уродливых начинаниях Макрон — плохой маркетолог. Да, он задействовал силы интернет-изданий, прессы, радио, ТВ и даже социальных сетей, и все напрасно. Устойчивый и яркий образ невозможно очернить. Азербайджан — не закрытая страна, он интегрирован в глобальную систему как дееспособный и успешный субъект. Поэтому даже диверсификация источников дезинформации не помогает Макрону. Фантазии президента и его команды хватает лишь на воспроизведение банальных и топорных клише о том, как опасно гражданам Франции ездить в Азербайджан. Это смешно и неубедительно. Такое впечатление, что речь идет о густонаселенных трущобах Рио-де-Жанейро. Кажется, страдающие скудоумием и беспамятством авторы гнусных страшилок уже забыли криминальную хронику своей столицы за дни проведения Олимпиады. Впрочем, Париж до сих пор во власти криминала, от чего страдают не только жители города, но и спортсмены и гости.

Смешно, что составители этих плоских предупреждений предостерегают от многочисленных рисков, не поясняя, о чем идет речь. Утверждают, что даже люди с двойным гражданством в Азербайджане «подвергаются риску ареста, произвольного задержания и несправедливого суда». Такое впечатление, что фантазеры, раздувающие бессмысленный алармизм, говорят о темных кварталах мексиканской столицы или о владениях южноамериканских наркобаронов. Неужели им невдомек, что Азербайджан — это страна, которую часто посещают иностранцы? А сколько французов чувствуют себя вольготно в Баку и за его пределами?

Этот риск может особенно касаться тех, кто совершает обычный туристический визит или деловую поездку. В случае ареста или задержания гарантии уважения основных прав не предусмотрены. Любой арестованный гражданин Франции подвергается: «помещению под стражу, запрету на выезд из страны, который может длиться несколько месяцев» и прочая чепуха — это не про Азербайджан. Разумеется, любой, кто нарушил законы страны, должен ответить за свои действия, и тут речи о национальной принадлежности быть не может. Если Макрону и его единомышленникам кажется, что для французов в Азербайджане должны быть созданы особые режимы благоприятствования, то они глубоко заблуждаются. Азербайджан — это не Франция и не ее заморские владения, где людей без суда и следствия преследуют за цвет кожи и религиозные убеждения. Это там, у них, приговаривают к длительным срокам тюремного заключения за несовершенные преступления. Франция доказала, что уважение прав и свобод — это чисто политизированные понятия, а не нормы естественного характера. Что касается рекомендаций «не ездить в приграничные с Арменией районы, а также в районы бывшей НКАО и прилегающие районы, которые были оккупированы», то риски в этих краях действительно имеются.

Причина — присутствие с армянской стороны так называемых наблюдателей от «гражданской миссии» Евросоюза и все те же подстрекательские действия самого Макрона, который толкает Армению в новую эскалацию. Азербайджан не виноват в том, что в конце прошлого века началась Карабахская война. Армения ее начала, а потом с треском проиграла спустя три десятилетия. Точно так же Азербайджан не является инициатором холодного противостояния с Францией. Макрон объявил войну Азербайджану. Нынешняя грязная пропагандистская кампания по очернению образа Азербайджана — это часть провокационной политики Эммануэля Макрона, который умудрился заложить основы диктаторского правления в некогда свободной стране, вооружившись чудовищной дискриминационной политикой. Это все, на что хватило изобретательности и воли блеклому «герою» нашего времени.

Тофик Аббасов