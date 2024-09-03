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Главное Странности

Карл III оконфузился, перерезая символическую ленточку (видео)

Карл III оконфузился, перерезая символическую ленточку (видео)

Король Великобритании Карл III не смог перерезать ленту садовыми ножницами. На открытии выставки цветов в Шотландии ему потребовалось восемь попыток и даже помощник, чтобы торжественно дать старт мероприятию.

Видео с оконфузившимся правителем моментально разлетелось по социальным сетям. В комментариях его начали сравнивать с президентом США Джо Байденом, который частенько попадает в просак из-за странного поведения, неподобающего лидеру страны.

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Карл III оконфузился, перерезая символическую ленточку (видео)
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Карл III оконфузился, перерезая символическую ленточку (видео)

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