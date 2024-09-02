«Пряник вместо кнута». Армянские террористы под защитой США

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Запад, как известно, ставший прибежищем для армянских радикалов и террористов, не демонстрирует приверженности соблюдению закона, проявляя всё большую проармянскую склонность. Впрочем, заморское тяготение к доисторическим представителям рода человеческого было заметно ещё с самого начала реализации глобального армянского проекта по присвоению чужих территорий. Так, на протяжении порядка 30 лет армянской оккупации территорий Азербайджана политические круги на Западе ограничивались лишь регулярными заявлениями о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Все эти высказывания не подкреплялись никакими действенными мерами в отношении армянских агрессоров. Но как только Азербайджан, насытившись пресловутым сотрясением воздуха, перешёл к вынужденным активным военным действиям для восстановления справедливости, все заступники армян внезапно заговорили о правах, законе и гуманизме. Те же люди, что смачно плевали на международное право, которое было на стороне Баку, принялись во весь голос отстаивать интересы представителей страны-агрессора.

Данные факты мы приводим неспроста — дело в том, что на днях в СМИ появилась информация довольно странного содержания, в которой фигурирует гражданин США армянского происхождения, некий Арам Брэнсон. По данным прессы, ещё в январе минувшего года 21-летний студент Чикагского университета устроил взрыв в комнате общежития, снимая ролики по изготовлению бомбы. Кроме того, примечательно, что при изучении его компьютера следователи обнаружили несколько видеороликов, на которых Брэнсон планирует террористические действия и подробно обсуждает, как организовать, профинансировать и вооружить специальную группу лиц для реализации намеченных целей. Согласно информации, распространённой прокуратурой США, в обвинительном заключении говорится, что целью этого молодого человека является нападение на азербайджанцев во имя поддержки армян. Известно, что Брэнсон занимался изготовлением взрывчатых веществ с целью вооружённой атаки против азербайджанцев и других лиц, «представляющих угрозу» этническим армянам, проживающим на территории Карабаха.

Казалось бы, фактов вполне достаточно для как минимум задержания этого человека, но американские правоохранители не спешили. Подельник Брэнсона указал на то, что тот обучал других изготовлению взрывных устройств и устанавливал гранаты на двери и столы. Также он планировал предпринять действия в отношении иностранных дипломатических представительств на территории США.

По данным ФБР, в комнате его общежития была найдена пуля с маркировкой 11/11/22 — датой его присоединения к чикагскому отделению политической партии «Армянская революционная федерация». Во время обыска дома его семьи в Ньютоне, штат Массачусетс, были обнаружены записи по изготовлению взрывчатых веществ. И тут полиция США пренебрегла всеми уликами. Но и это ещё не всё. Спустя восемь месяцев после взрыва в общежитии Брэнсон направился во Францию, и в бостонском аэропорту в его багаже были обнаружены следы взрывчатого вещества. Несмотря на это, Брэнсону разрешили продолжить поездку в Париж, а оттуда отправиться в Армению.

Предполагается, что в настоящее время Брэнсон проживает в Ереване и продолжает обучение в американском университете в дистанционном формате. Самое важное — Арам Брэнсон разыскивается по федеральным обвинениям. Остаётся загадкой, как человек, представляющий угрозу, против которого имеется целый набор улик и доказательств его преступной террористической деятельности, в отношении которого выдвинуты обвинения, продолжает оставаться на свободе, а также никак не ограничивается его перемещение из одного государства в другое.

Арам Брэнсон, будучи членом армянской террористической организации, наверняка сотрудничающим с рядом других радикально настроенных антиазербайджанских групп, является наглядным примером сегрегации, дискриминации и пышно цветущего национализма на просторах Запада. Имея всё необходимое для задержания преступника, в том числе доказательства, улики, объявление в розыск, а также его точное местонахождение, американская полиция не торопится предпринимать каких-либо действий.

Понятие «терроризм», вызывающее мгновенную реакцию американских представителей правопорядка, вовсе не становится руководством к действию, как только оно исходит от лиц армянской национальности. Тесное сотрудничество с неутомимыми экстремистами-дашнаками, Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), видимо, недостаточный повод для осознания угрозы, исходящей от армянских боевиков.

Как стало известно Minval от знакомых с ситуацией источников, в США в отношении А. Брэнсона выдвинуты обвинения в даче ложных показаний, а также по статье «Подделка, сокрытие и утаивание существенного факта посредством обмана, схемы или устройства». Как видно, никакого объединения двух и более лиц в целях осуществления террористической деятельности, призывов к терроризму, планирования терактов, пропаганды терроризма, убийства лиц по национальному признаку и т. д. Получается, в США это всё законно и допустимо? Если Араму можно, можно и другим? Тогда почему бы ему сразу не открыть кружок по изготовлению взрывчатых веществ и устройств?

Америка настолько свободна, что позволяет организаторам и инициаторам терактов наслаждаться жизнью и даже путешествовать. Сама сущность армянского естества заключена в её захватнической политике, которую Ереван успешно реализовывал благодаря поддержке политических элит ведущих стран мира, создававших благоприятные условия армянским агрессорам. Армянские националистические группы с конца XIX — начала XX вв. сохраняли за собой лидирующие позиции в качестве организаторов и исполнителей терактов, осуществлённых в регионе Южного Кавказа. Что же касается преступной сущности армян, то старая «добрая» партия «Дашнакцутюн», известная как раз своей преступной националистической идеологией, как нельзя лучше обнажает данный факт. Иначе как ещё можно объяснить её столь длительное существование и растущее число последователей?

Среди армян именно дашнаки пользуются уважением и почётом как блюстители армянской идентичности и самосознания. Дашнаки по сей день следуют завету: «При любых обстоятельствах убивай турков, курдов, не сдержавших слово армян — предателей, мсти!»

Существует ряд террористических групп, созданных партией «Дашнакцутюн»: группа «Мстителей армянского геноцида» (1973 год), которая осуществила убийства турецких дипломатов в Австрии, Дании и Португалии; секретная террористическая группа DRO и её подразделения; «Армянская тайная армия освобождения» (ASOA), осуществившая теракты в разных странах мира, приведшие к смерти 19 турецких дипломатов; «Армянская секретная армия освобождения Армении» (ASALA), созданная в 1975 году и реализующая террористические атаки в отношении граждан Азербайджана и Турции.

Деятельность армянских агрессивных преступных групп в указанном направлении продолжается и сегодня. А мы напомним, что сам термин «армянский терроризм» был впервые официально употреблён в США в ежемесячном бюллетене Госдепа за август 1982 года. Как говорится, парадокс…

Факты, подтверждающие военные преступления армян на территории Азербайджана и против азербайджанцев, не волновали и не волнуют никого из западных политиков. Закрывая глаза на деятельность армянских террористов на территории своих государств, такие страны, как США, сильно рискуют столь важным аспектом, как государственная безопасность, причём это касается не только самих Штатов, но и диппредставительств других стран.

Алла Зейдуллаева