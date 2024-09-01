Дуров заблокировал своей семье доступ к банковским картам

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Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила о серьёзных финансовых трудностях. Она обвинила имеющего проблемы с французскими властями бизнесмена в блокировке доступа ко всем картам, которыми пользовалась для повседневных нужд семьи.

Произошло это из-за отказа Болгар переехать вместе с детьми в ОАЭ. Тогда Дуров якобы стал мешать им оставаться в Европе. Она также утверждает, что миллиардер не подписал документы на продление иммиграционных документов детей.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое», — написала мать детей Дурова в соцсети.