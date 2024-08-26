Где ошибся Дуров? или «Свобода слова» по-французски

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Итак, задержанному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей. Французский закон позволяет задерживать для допроса максимум на четверо суток, за это время против задержанного должны выдвинуть обвинение, по завершению срока – освободить его, если нечего предъявить. Как поступят с Дуровым, мы, конечно, гадать не будем, но уже сейчас можно зафиксировать одно – мировое сообщество в очередной раз столкнулось с фактом, когда все заявления во Франции о защите свободы слова и полном соблюдении прав человека оказываются фикцией.

Согласно BBС, правоохранительные органы Франции, считающие Telegram «рассадником преступности», очень недовольны «отказом Дурова жестко модерировать контент и сотрудничать с властями в раскрытии информации о пользователях, подозреваемых в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве». Конечно, каждый может услышать в этом пассаже сразу несколько нюансов. Но немалое число экспертов уже высказали непонимание, что подразумевается под конкретизацией «сотрудничество с властями»? Ведь в таком случае на поверку выходит вопрос: а куда же запропастилась та самая свобода слова?

Общеизвестно, что соответствующие ведомства той или иной страны очень внимательно отслеживают все контенты в социальных сетях с точки зрения нарушения национального законодательства. Так что же мешало французским властям открыто заявить о том, что именно, мягко говоря, их насторожило в Telegram, и с чьей стороны прозвучало недопустимое, так сказать?

Опыт функционирования соцсетей уже однозначно продемонстрировал, что, когда тем или иным политическим силам необходимо надавить на их владельцев, они без проблем реализовывают намеченное. Примером чего служит такой вопиющий факт, как лишение несколько лет назад доступа к собственной страничке экс-президента США Дональда Трампа. Потому ссылка на отказ Дурова «сотрудничать с властями» не укладывается ни в какие рамки.

Другое дело, если он отказывался закрывать страничку некоего лица или какого-то ведомства команде внешних структур, не объяснивших причины окрика. Возможно, именно данное течение дел позволило владельцу сети X (экс-Твиттер) Илону Маску опубликовать после задержания Дурова пост под хэштегом FreePavel («свободу Павлу»). Призывая французские власти освободить Дурова, Маск трижды повторил на французском языке: «Свобода. Свобода! Свобода?», знаково используя после третьего произнесения вопросительный знак.

И ведь действительно, а где здесь «свобода», когда без объявления причин известное лицо прилюдно задерживается в аэропорту? Что за неуважение к мировому сообществу, остающемуся в неведении причин задержания? По всей видимости, развитие событий в таком ключе и позволило тому же Илону Маску запостить следующее: «Точка зрения: в Европе 2030 год, и вас задерживают за то, что вы лайкнули мем».

Обратим внимание на тот факт, что вышеприведенная реплика саркастического толка принадлежит знаменитому основателю компаний Tesla и Space X, владельцу сервиса микроблогов X. В свете чего можно задаться вопросом: а где же те структуры, представляющие себя эдакими бравыми поборниками свободы, которые столь безапелляционно любят вмешиваться во внутренние дела многих суверенных государств, обвиняя их в нарушении свободы слова, собраний и аналогично? Или они убеждены, что Франции, в свое время ратовавшей за «свободу, равенство, братство», сегодня дозволено нарушать все мыслимые и немыслимые правила? Интересно, а как они воспринимают убеждение ряда лиц о том, что, ударяя через задержание Дурова по «свободе людей по всему миру», под предлогом вменяемой ему «недостаточной модерации контента» (хотя на сей счет отсутствует официальный релиз), инициаторы действа фактически преследуют владельца Telegram «за стремление защитить приватность» пользователей этой соцсети и «отказ от сотрудничества со спецслужбами»?

К слову, не нуждающийся в особом представлении известный американский журналист Такер Карлсон, назвав Дурова «живым предупреждением для любого владельца платформы, отказывающегося подвергать правду цензуре по указке правительств и спецслужб», добавил: «На когда-то свободный мир стремительно опускается тьма».

Кстати, в контексте сказанного, довольно своеобразно, мягко говоря, звучит произнесенное болгарским журналистом-расследователем, медиаэкспертом Христо Грозевым, согласно которому «несотрудничество Дурова «с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем, чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного». Говоря иными словами, отказ Дурова от сотрудничества с ФСБ – это хорошо, а вот отказ от сотрудничества со спецслужбами западных государств – уже плохо. Интересно, как этот пассаж прокомментируют правозащитники Запада?

Правда, в ракурсе рассматриваемого приводится ссылка на некоего источника французского телеканала TF1, на правах анонимности сообщившего, что на платформе Telegram «Дуров позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений, ничего не предпринимая для сотрудничества в этом вопросе», но где конкретика? А если она известна, то что мешало раскрыть нарушения, допущенные ранее? Наверное, вопросы эти – в никуда, так как устроителям шоу с задержанием и отсутствием вразумительного объяснения причин происходящего прозрачность не нужна.

Как бы то ни было, во вчерашнем официальном заявлении Telegram зафиксировано, что соцсеть «соблюдает законы ЕС», а принципы ее модерации соответствуют стандартам индустрии и «постоянно улучшаются».

Согласно заявлению, Дурову «нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что на платформе или ее владельце лежит ответственность за злоупотребление этой платформой».

Ждем развития событий, прекрасно видя избирательность западного мира по отношению к свободе слова.

Теймур Атаев