Нигерцы вышли на улицы столицы с плакатами «Украина — страна-террорист» (видео)

Нигерцы вышли на антиукраинский митинг в столице страны Ниамее. Соответствующие кадры в соцсети Х публикует нигерское интернет-издание Felastory.

Демонстранты вышли с флагами Нигера, Мали и Буркина-Фасо, многие из них держали плакаты с лозунгами «Украина — страна-террорист», «Украина, вон из Сахеля» и «Долой терроризм».

15 августа сотни малийцев в городе Кутиала вышли на митинг против вмешательства Украины в дела страны. Митингующие выкрикивали антиукраинские лозунги, держа транспаранты с надписями «Долой Украину» и «Позор Украине».

🇳🇪 🪧Youths in Niamey Niger protest Ukraine’s support for terror in Africa and voice support for the Alliance of Sahel States and partner Russia

❗️The demonstrators waved flags of Burkina Faso, Mali, and Niger, and held signs saying «Ukraine out of the Sahel,» «Ukraine is a… pic.twitter.com/96XD9s3ftj

