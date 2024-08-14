Харакири по-армянски: «второй фронт» против России

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Армения, «вопреки всему» и «несмотря на», во вред себе же откровенно становится главным инструментом Запада для открытия «второго фронта» против России. Степень успеха этого «мероприятия» зависит от результатов парламентских выборов в Грузии и смены власти в ней на полностью подчиненную США, ЕС и НАТО, поскольку нынешняя власть страны всеми силами и под колоссальным давлением извне пытается избежать майдана и украинизации. Так что на данном этапе наибольшая ставка Запада – причем, пока с большим для него успехом, – сделана на Ереван.

Досужие разговоры о том, что и Западу, и России сейчас не до Южного Кавказа, поскольку «украинский фронт» и ситуация на Ближнем Востоке оттягивают внимание этих двух антагонистичных центров силы от Армении, Грузии и Азербайджана, рассчитаны на наивных. Поскольку борьба Запада за регион, граничащий с Россией, идет планомерно, напористо и нагло, и Москва, понятно, не может позволить себе сидеть сложа руки, позабыв о нарастающих, для нее, угрозах безопасности со стороны Южного Кавказа. Однако действенных контрмер с ее стороны – во всяком случае, на видимом уровне, – пока не наблюдается.

Но политика – коварна, и какие хитросплетения могут быть придуманы и реализованы в регионе, предугадать почти невозможно. Сейчас с большой долей уверенности можно лишь сказать, что Запад, потерпев неудачу в использовании Грузии для открытия «второго фронта», однако не факт, что окончательную, работать в Сакартвело для достижение своей цели продолжает, причем – активно.

Но этого явно мало, соответственно, его внимание привлекла Армения, в которую она предварительно внедрила «своего человечка», и которая рада «насолить России», «бросившей» ее в войне за Карабах и «взявшей сторону Азербайджана». Финал известен: Карабахский регион вернулся домой после более 30-летней оккупации. И это отличный аргумент как для Никола Пашиняна с его командой, так и для Запада, подогревающего низменные интересы и устремления немалой части армянского общества и политического «истеблишмента» для «оправдания» не только демонстрации спины Еревана Москве, но и открытия против нее «второго фронта».

Собственно, так называемая «большая политика», разве что мега-раздутого масштаба, сродни склочничеству коммунальной кухни. С той разницей, что от мыла, брошенного в чужую кастрюлю с борщом, никто не помрет, а за геополитическое доминирование на заклание отправляют живых людей. Потому как деньги – реальные или только обещанные, «гарантии» продления власти «кухонного смотрителя» – делают большие и грязные дела: продажность в этом мире, несмотря на ее трагические последствия, никто еще не отменял.

Есть ли основания подозревать Армению в подготовке, совместно с Западом, открытия «второго фронта» против России? Начнем с того, что первым лицом страны является «соросовец», что уже говорит о многом. Во-вторых, демонстративный выход – не выход РА из ОДКБ прозвучал если не первым, но одним из самых громких «звонков». Предварительно на границу Армении и Азербайджана западники перебросили «по просьбе» Еревана наблюдательные миссии. Произошло это без согласования с Баку и вопреки позиции Москвы.

В прошлом году США назначили своим послом в Армении (американское посольство в Ереване – второе по величине в мире!) Кристину Квин, прибывшую в армянскую столицу из Украины – должность осталась неизменной, изменилась только страна, уже хорошо поднатасканная в «майданном» аспекте и лелеющая надежду на взятие реванша – и в отношении Азербайджана, и в отношении «предательницы-России». Без «подковырки» – кормилице армян и гаранта (продолжает ли она им быть?) безопасности РА. Фактически, только денежные переводы армян из РФ в РА были почти равны доходной части бюджета республики. Помощь военной техникой, энергоносителями, открытый рынок для армянской продукции, инвестиции и т.д. – отдельная «номенклатура» для поддержания благополучия армян.

В ответ «русские» получили совместные военные учения США и Армении, так официально и не вышедшей из ОДКБ, но не принимающей участия в ее деятельности. В министерстве обороны «союзника» и «стратегического партнера» России окопался военный представитель США; армянский министр иностранных дел участвует в мероприятиях НАТО; в Ереван постоянно наезжают высокопоставленные американские чины – так сказать, инструктируют «младших».

Говоря о назначении американского военного в Минобороны РА. Находившаяся в Ереване заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея заявила, что это указывает на начало нового «стратегического партнерства» между Арменией и США.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в этой связи подтвердил, что Вашингтон будет помогать Еревану в торговле, «трансформации обороны», реформах судебной системы и развитии демократии.

В экспертных кругах, в том числе, и Турции, бытует мнение, что заодно с открытием «второго фронта» против России, США своей активностью в Армении пытаются вклиниться в «астанинский треугольник». То есть работают не только против интересов России, но также Турции (вторая по величине армия НАТО!), Ирана и урегулирования обстановки в Сирии.

Оскорбления Пашиняна и представителей его «правительства» в адрес России перечислять не будем – они обильны. Добавим лишь, что дело идет к тому, что недалек час, когда США через Пашиняна потребуют вывода российской военной базы из Гюмри. Напомним также, что часть российских пограничников, за «ненадобностью» и даже «из-за угрозы безопасности Армении» была, фактически, изгнана из республики. Кстати, службу российский контингент в Армении нес 32 года кряду.

Россия, выражаясь жаргонно, однако – точно, с Арменией сильно фраернулась: перекормила во всех отношениях, а с жиру, как известно, бесятся.

Можно ли поставить под сомнение, что Армения и Запад не мутят воду на Южном Кавказе в ущерб России? Вряд ли. Такую же работу, однако более масштабную, протяженную во времени, западники провели и в Грузии. Но случился облом: страна, подписавшая Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, стремящаяся вступить в него и в НАТО, начиненная НПО и НКО, работающими на западные деньги не на благо, безопасность и суверенитет Грузии (оговоримся, речь идет не о всех неправительственных структурах, финансируемых извне), взбрыкнулась и перестала быть безоговорочно послушной: второй фронт против России не открыла, ввела законы, направленные на запрет пропаганды ЛГБТ и однополые браки; закон о прозрачности иностранного финансирования. Все они тут же, для пущего нагнетания обстановки, были окрещены «российскими».

Поднялся невообразимый скандал – это было «последней каплей», переполнившей «чашу терпения» Запада, открыто заявляющего, что его не устраивает грузинская власть, и он прекращает финансовую помощь Грузии, пока та не вернется на «правильный путь».

Митинги, акции протеста стали в Грузии делом рутинным. Американцы и европейцы позабыли о драконовом законе США об иноагентах, принятом аж в 1938 году, по сравнению с которым грузинский закон – детский лепет. В общем, Грузия стала «пророссийской» для Запада, а ведь осенью в ней грядут парламентские выборы. Поэтому давление на власти страны со стороны Запада нарастает и приняло колоссальные масштабы: наезжающие сюда эмиссары и политики, вещающие из-за океана с высоких трибун, не брезгуют ни ложью, ни вмешательством в дела суверенного государства; не считаются с его интересами – главное, безопасности, – и все диктуют и диктуют, как должен вести себя Тбилиси; угрожают и шантажируют.

Идею стать «второй Украиной» власти Грузии категорически отвергают: страна пережила не одну войну, и превращение в арену борьбы между Россией и Западом станет для нее самоубийственным. Однако попытки ее втягивания в войну с Москвой, дабы доказать «прозападность» Грузии, подпитываются оппозицией, которую парадоксально – но факт, более чем энергично поддерживает «французская грузинка» (или грузинская француженка) президент Саломэ Зурабишвили.

Так что открытие в Грузии «второго фронта» против России зависит от результатов парламентских выборов. Если правящая партия и ассоциированные с ней силы проиграют (реально это маловероятно, но западники и оппозиция готовят население к тому, что выборы будут непременно фальсифицированы, соответственно, их следует «опротестовать на улице», а только этим дело не закончится), тогда – пиши пропало: Грузии – крышка, «второй фронт» откроется при новой «легитимной» власти.

Премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил: «Если мы позволим вернуться «Единому национальному движению» (партия М. Саакашвили), то новой власти потребуется меньше недели, чтобы открыть тут «второй фронт».

«Запад будет с нами!», – заверяет президент, обвиняющий Бидзину Иванишвили, основателя правящей партии «Грузинская мечта» в том, что он «применяет методы Путина». Но никакой Запад «с нами» не будет. Потому как в случае открытия Грузией «второго фронта» против России «быть» будет попросту не с кем, разве что с горсткой спасенных особо приближенных. Но и это сомнительно. Так что некоторый кайф словит только Запад. Достаточно взглянуть на Украину и плоды его «художеств» в этой стране: смертям в российско-украинском войне, похоже, еще не скоро наступит конец.

Некоторые надежды на изменение внешней политики США эксперты возлагают на возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но они состоятся в ноябре, а выборы в Грузии – раньше. Активность Запада в деле превращения Южного Кавказа в арену борьбы против России (с Азербайджаном этот номер не пройдет) нарастает быстрыми темпами. И сейчас наступает крайне опасный момент: американцы работают на опережение, надеясь на Тбилиси и Ереван: только одного последнего им маловато. К тому же, Армения напрямую не граничит с Россией, но находится близко к ней посредством территорий Грузии и Азербайджана. Поэтому неудивительно будет, если осенью Ереван спровоцирует вооруженную заваруху на границе с АР.

Разворот Армении в сторону Запада, ее фактический выход из ОДКБ и пособничество своим новым покровителям в целенаправленном нанесении ущерба безопасности и целостности России ничем хорошим для РА не закончится. Страна, в итоге, полностью утратит свой суверенитет, да и вообще актуальным станет вопрос ее физического выживания: «союз-пузырь», как окрестил ОДКБ Пашинян, на помощь не придет. Вообще не придет никто.

Так что в интересы Армении открытие «второго фронта», рассуждая трезво, не входит. Как и в интересы Грузии. Но realpolitik в ее классическом, а не извращенном понимании, как видим, пока не работает.

Ирина Джорбенадзе