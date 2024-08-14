Наступление ВСУ: в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации

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На территории всей Белгородской области с 14 августа введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Местные власти объясняют это ухудшением обстановки с безопасностью из-за военных действий.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем утреннем видеообращении в Telegram Гладков отметил, что ситуация в регионе остается «очень сложной и напряженной».

Губернатор подчеркнул, что область подвергается ежедневным обстрелам со стороны ВСУ, в результате которых разрушены дома, есть раненые и погибшие мирные жители.

Он также заявил, что режим ЧС введен для дополнительной защиты населения и предоставления дополнительных мер поддержки пострадавшим.

Кроме того, Гладков планирует обратиться к правительственной комиссии с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.