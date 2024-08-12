Россия обвинила Украину в ударе по ЗАЭС (обновлено, видео) |
Султанов тяжело пострадал при подрыве на мине в Шахбузе |
Джавад Зариф покинул пост вице-президента Ирана |
111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео) |
Власти Турции могут заблокировать Telegram |
Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео) |
20 человек отравились в ресторане в Гейгеле (обновлено) |
Глава парламента ТРСК ставит в пример отношения с Азербайджаном (фото) |
В командном зачете Олимпиады Азербайджан разделил с Хорватией 30-31 места |
Главное Культура

Селин Дион обвинила Трампа в использовании ее песни

Селин Дион обвинила Трампа в использовании ее песни

Команда менеджеров Селин Дион и звукозаписывающий лейбл Sony Music Canada заявили, что использование всемирно известного хита My Heart Will Go On из фильма «Титаник» на предвыборном митинге Дональда Трампа в Монтане было «несанкционированным». Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте певицы в соцсети Х.

«Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или любое подобное использование», — отмечается там.

В конце сообщения с иронией добавляется: «И вообще, почему именно эта песня?».

Теги:
Из этой рубрики
Селин Дион обвинила Трампа в использовании ее песни
Культура

Селин Дион обвинила Трампа в использовании ее песни

2024/08/12, 00:49
Экс-супруга Юсифа Эйвазова: Трава - не мое (видео)
Культура

Экс-супруга Юсифа Эйвазова: Трава – не мое (видео)

2024/08/12, 00:10
Бэнкси изобразил кота в Лондоне
Культура

Бэнкси изобразил кота в Лондоне

2024/08/11, 15:04
Анджелина Джоли считает Брэда Питта «полным бездельником»
Культура

Анджелина Джоли считает Брэда Питта «полным бездельником»

2024/08/09, 01:00
Том Круз может выступить на закрытии Олимпиады с опасным трюком
Культура

Том Круз может выступить на закрытии Олимпиады с опасным трюком

2024/08/08, 19:02
Дети Памелы Андерсон поддержали мать после слива ее интимного видео в Сеть
Культура

Дети Памелы Андерсон поддержали мать после слива ее интимного видео в Сеть

2024/08/08, 18:32
Эмин Агаларов: В этот раз нас пришел поздравить мой папа
Культура

Эмин Агаларов: В этот раз нас пришел поздравить мой папа

2024/08/08, 00:51
Развод идет не на пользу: Бен Аффлек стал «байкером-хулиганом» (фото)
Культура

Развод идет не на пользу: Бен Аффлек стал «байкером-хулиганом» (фото)

2024/08/07, 22:06
Джей Ло в ярости из-за развода с Аффлеком
Культура

Джей Ло в ярости из-за развода с Аффлеком

2024/08/07, 18:32