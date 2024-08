Селин Дион обвинила Трампа в использовании ее песни

Команда менеджеров Селин Дион и звукозаписывающий лейбл Sony Music Canada заявили, что использование всемирно известного хита My Heart Will Go On из фильма «Титаник» на предвыборном митинге Дональда Трампа в Монтане было «несанкционированным». Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте певицы в соцсети Х.

«Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или любое подобное использование», — отмечается там.

В конце сообщения с иронией добавляется: «И вообще, почему именно эта песня?».